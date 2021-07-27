وصول دفعة جديدة من معدات ومستلزمات طبية قادمة من إيطاليا لمواجهة كورونا

تسلّمت تونس، يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، دفعة جديدة من المستلزمات الطبية التي منحتها إيطاليا إلى تونس لمعاضدة الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.



وقد تمّ تسلّم هذه المستلزمات بحضور الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.



