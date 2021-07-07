بلدية المرسى تنطلق في المرحلة التجريبية لأوّل تطبيقة ذكيّة نموذجيّة لتقريب الخدمات الموجّهة الى المواطن

وات -

انطلقت بلدية المرسى بولاية تونس، خلال الأسبوع الجاري، في المرحلة التجريبية لأول تطبيقة ذكية نموذجية مخصّصة لتلقي ومعالجة تشكيات المواطنين، وهي تطبيقة مجانية أنجزت بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، وتهدف إلى تحسين الخدمات البلدية وتقريبها من المتساكنين، وفق بلاغ صادر، اليوم الأربعاء، عن البلدية.وأورد البلاغ، الذي تلقت "وات" نسخة منه، أن التطبيقة المشار إليها آنفا، والتي أطلق عليها اسم "مرسى آب"، تهدف كذلك إلى تطوير آليات التواصل بين البلدية والمواطن بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلي الأحياء والمواطنين المتطوعين بالمنطقة.وتُمكّن التطبيقة المواطنين من التبليغ عن كل الإخلالات والنقائص المتعلقة برفع الفضلات، والإنارة، وصيانة الطرقات، إضافة الى توثيق هذه الإخلالات والنقائص عبر تقنية "جي بي أس" لتتمكن البلدية من التدخل السريع.ومن خلال ذات التطبيقة، سيتسنى للبلدية إشعار المتساكنين بكافة المستجدات والأخبار من خلال نشر البلاغات والمعطيات، والارقام، والانشطة المحيّنة التي توفرها البلدية في إطار الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة.ومن المنتظر أن يتم خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن تعميم هذه التطبيقة على كافة متساكني وأهالي بلدية المرسى في إطار تدعيم مبادئ التشاركية، ورقمنة عمل البلدية وتطويره .