إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية جندوبة لمدة عشرة ايام ابتداء من الاثنين 5 جويلية

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة اليوم الاحد تطبيق الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية لمدة عشرة ايام.وسيتم بمقتضى هذا القرار توسيع إجراءات الحجر الصحي الشامل التي فرضت قبل أيام بخمس معتمديات وهي بوسالم، وبلطة بوعوان، وجندوبة وجندوبة الشمالية ووادي مليز، لتشمل بقية المعتمديات الأربعة وهي طبرقة، وعين دراهم، وفرنانة وغار الدماء وذلك ابتداء من يوم الاثنين 5 جويلية الجاري الى غاية 15 من ذات الشهر.واستند هذا القرار الى العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للصحة العمومية بجندوبة والذي كشف عن ان معدل انتشار العدوى بلغ الى غاية الثاني من الشهر الجاري 475.7 إصابة لكل 100 ألف ساكن وتجاوزه في معتمدية وادي مليز لـ890 إصابة لكل مائة الف ساكن.