البنك المركزي يدعو إلى تأمين عمليات الدفع الالكتروني بالمناطق التي يشملها الحجر الصحي

دعا البنك المركزي التونسي، الاثنين، المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، الى اتخاذ الإجراءات الضرورية، لتامين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية النقدية وعمليات الدفع الالكتروني بالمناطق التي يشملها الحجر الصحي.وأفاد البنك، في بلاغ له، انه يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تامين عملية التزويد المستمر للموزعات الآلية للأوراق النقدية، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن.وتأتي هذه الدعوة في إطار معاضدة مجهودات الحكومة في مجابهة جائحة كوفيد-19، وضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة الحجر الصحي الشامل المقرر بداية من يوم الأحد 20 جوان الى غاية 27 جوان الجاري، بكل من ولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة، التي شهدت ارفاعا في حالات العدوى بالفيروس التاجي.