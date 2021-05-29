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مجموعة  من أحباء النادي الرياضي  البنزرتي تطالب  بضرورة  رحيل الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد السلام السعيداني

عبد السلام السعيداني
Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 16:51 قراءة: 0 د, 41 ث
وات -

بنزرت :29 ماي 2021 (وات/مكتب بنزرت)نفذت مجموعة من أحباء النادي الرياضي البنزرتي اليوم وقفة احتجاجية سلمية امام مقر ولاية بنزرت طالبوا خلالها بضرورة رحيل الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد السلام السعيداني.
ورفع المحتجون راية النادي بلونيها "الاكحل والاصفر" ،مرددين اهازيج الفيراج متوجهين بعبارة "ارحل" الى رئيس الهيئة المديرة الحالية للنادي


وشدد مشاركون في الوقفة الاحتجاجية من الجماهير البنزرتية ،على الزامية رحيل الهيئة الحالية ورئيسها ،وفق قولهم ،معتبرين ان ما يعيشه النادي من مصاعب ادارية ومالية ورياضية مردها الاساسي وسببها الرئيسي هيئة الرئيس الحالي التي فشلت وفق تعبيرهم في تحقيق اهداف ورغبات الجماهير وهي بناء فريق كرة قدم قوي وجمعية متوازنة على جميع المستويات وفي جميع اصنافها .
كما اكدوا ان الوقفة الاحتجاجية لنهار اليوم ستتلوها صيغ احتجاجية سلمية مماثلة مكملة لعريضة سحب الثقة التي تم اعدادها سابقا وارسالها للجهات المسؤولة الجهوية والمركزية وتحمل توقيع حوالي 1200محب.

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