مجلس نواب الشعب يستعد للمشاركة في الدورة العادية للبرلمان الافريقي

انعقد صباح اليوم الأربعاء 19 ماي 2021 بمجلس نواب الشعب اجتماع تنسيقي بين عدد من أعضاء المجموعة التونسية بالبرلمان الافريقي وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج , وذلك في اطار الاستعداد لمشاركة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية للبرلمان الافريقي المزمع عقدها بميدراند (جنوب افريقيا ) من 22 ماي الى 4 جوان 2021.وتمّ خلال هذا الاجتماع تأكيد أهمية انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الافريقي التي لم تلتئم منذ أكتوبر 2019 بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي من المنتظر ان يتم خلالها تجديد جميع هياكل البرلمان.كما تداول الحاضرون بخصوص علاقات تونس بالاتحاد الافريقي ومختلف هياكله والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه, الى جانب فرص التعاون التونسي الافريقي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف .ويأتي هذا الاجتماع في نطاق التنسيق والتشاور المتواصل بين مجلس نواب الشعب ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فيما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية والعلاقات مع مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.