بنزرت: الوالي يؤكد لدى استقباله ثلّة من ممثلي مهنيي قطاع النقل الفردي غير المنتظم على ضرورة  الالتزام بقرارات الحكومة

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أكّد والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الاثنين، لدى استقباله ثلة من ممثلي مهنيي قطاع النقل غير المنتظم (التاكسي الفردي)، التابعين للغرفة الجهوية للتاكسي بمنظمة الأعراف، وأيضا الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، على الالتزام بمختلف قرارات الدولة المعلنة بشأن فترة الحجر الصحي الشامل الممتدة من 09 إلى 16 ماي الجاري .وأوضح ذات المصدر، ان تلك القرارات والإجراءات ورغم "صعوبتها"، الا ان الهدف منها هو الصحة العامة وتأمين عموم المواطنين من مخاطر الجائحة الفيروسية، مبيّنا حرص السلط الجهوية الكامل والدائم على مدّ يد العون لكل المهنيين في جميع القطاعات الحيوية وغيرها، ومنها قطاع النقل غير المنتظم بجميع اختصاصاته، وفق تعبيره.ودعا الوالي، في هذا السياق، الى ضرورة تطبيق مختلف إجراءات وبروتوكولات التوقي من فيروس "كوفيد-19" والالتزام بها خلال فترات العمل، سواء بالنسبة لمهنيي القطاع او الحرفاء.يذكر أن جمع غفير من أصحاب وسواق سيارات التاكسي، نفّذوا صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها السلط المركزية برفع الحجر عن نشاطهم خلال الأيام المقبلة والسماح لهم بمزاولة العمل نظرا لوضعيتهم الاجتماعية الهشة.تجدر الإشارة، الى أن الجامعة العامة للنقل كانت أصدرت، مساء أمس الأحد، بيانا أعلنت من خلاله أنه "وقع السماح لمنظوريها في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، من تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي، بعد الإتفاق مع سلطة الإشراف، بالعمل أثناء فترة الحجر الصحي الشامل المقرر من 9 إلى 16 ماي الجاري"، طبقا لطرق العمل المضبوطة والمعمول بها خلال الحجر الصحي الشامل المطبق في الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.وأفادت الجامعة، في ذات البلاغ، بأن وزارة النقل واللّوجستيك ستقوم بإصدار بيان توضيحي في الغرض خلال الساعات القليلة القادمة.