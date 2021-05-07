الرابطة تسلط عقوبة على معين الشعباني ولسعد الدريدي بمباراتين وخطية مالية ب5 الاف دينار

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الجمعة معاقبة مدرب الترجي الرياضي معين الشعباني بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء في مباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار اثر اقصائه من الميدان وذلك للتفوه بكلام جارح تجاه الحكم خلال المباراة امام النادي الافريقي يوم الاربعاء الماضي لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.كما تقرر تسليط نفس العقوبة على مدرب النجم الساحلي لسعد الدريدي بعد طرده من الميدان بسبب دخوله الملعب دون اذن من الحكم والاحتجاج عليه خلال المباراة امام الملعب التونسي يوم الاربعاء الماضي في اطار الجولة الرابعة والعشرين للبطولة.ومن جهة اخرى، تمت معاقبة اللاعبين انيس البدري من الترجي الرياضي وايمن الحرزي من النادي الصفاقسي بمباراتين وخطية مالية ب5 الاف دينار بسبب الاعتداء العنيف على المنافس بعد اقصائهما في مباراتي النادي الافريقي ومستقبل سليمان على التوالي يوم الاربعاء الفارط.