تعاون مستقبلي بين تلنات القابضة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى لأجل فلاحة ذكيّة

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تمّ خلال اجتماع عمل بين مجموعة " تلنات القابضة" والمعهد الوطني للزراعات الكبرى إطلاق التعاون بين الطرفين في مجال الفلاحة الذكيّة واستخدام تكنولوجيا أنترنات الأشياء عبر الفضاء.ويهدف "فضاء انترنات الأشياء" إلى توفير الاتصال بين مختلف مكوّنات الحقول الفلاحيّة في تونس وبالتّالي النهوض بوسائل الإنتاج والصيانة والمتابعة.وقد تأسّست مجموعة " تلنات" في سنة 1994 وهي مجموعة شركات تونسيّة مختصّة في الاستشارات في مجال التجديد والتكنولوجيات العالية.وأطلقت المؤسسة يوم 22 مارس 2021، أوّل قمر صناعي تونس "تحدي 1" الرامي إلى تطوير نشاط فضائي جديد حتى يصبح مزوّدا للحلول المبتكرة في مجال انترنات الأشياء.ويتعلّق الأمر، أيضا، بإظهار قدرات القمر الصناعي الموجود في مدار أرضي منخفض قادر على التقاط معطيات المحطات باستخدام القوة ذاتها للإرسال الأرضي التقليدي، وفق ما أوضحته المجموعة في بيان لها نشر على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وسيكون القمر الصناعي " تحدي 1"، الذّي يتواصل مع الارض عبر بروتوكول " لورا" (اي تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية منخفضة السرعة) قادرا على تلقي المعطيات المخصصة له والتي يتم نقلها بواسطة المحطات إلى الارض.يذكر أن المعهد الوطني للزراعات الكبرى تأسس سنة 2009 ويعد من الهياكل العمومية الرئيسية، التي تشارك في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي من أجل تحسين تطوير التكنولوجيات الفلاحية المستدامة ونقلها ونشرها من أجل الرفع من مردودية الزراعات الكبرى على مستوى الإنتاج والجودة.ويقوم المعهد باسداء خدمات أخرى على غرار تنفيذ البحوث التطبيقية في الزراعات الكبرى مع مراعاة التحديات، التّي تفرضها التغيّرات المناخية.