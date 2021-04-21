الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يخصص تطبيقة لدفع المساهمات عن بعد

جاء في بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة، اليوم الثلاثاء،أنه بإمكان جميع الأعوان العموميين الملحقين للعمل بالخارج في إطار التعاون الفني، والأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصة، دفع مساهماتهم الخاصة بأنظمة التقاعد ورأس المال عند الوفاة عن بعد من خلال النفاذ إلى التطبيقة التي أعدّها الصندوق للغرض على العنوان https://affilie.cnrps.nat.tn وإتباع إجراءات التسجيل.
وتخوّل التطبيقة، وفق ما ورد في ذات البلاغ، دفع المساهمات عن بعد للمعنيين عن طريق استعمال البطاقات البنكية الدولية دون تحمل أية تكاليف مالية إضافية، كما يمكنهم من استعمال البطاقات البنكية الوطنية.
ومن مزايا هذه الخدمة الجديدة، تمكين المتعاونين الفنيين، والأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصة، من دفع مساهماتهم في الآجال وبصفة ميسّرة وآمنة ودون انتظار العودة للوطن لإتمام هذه الإجراءات.
ودعا الصندوق، في ذات السياق، المعنيين إلى التواصل مع مصالحه بخصوص إجراءات تسوية وضعياتهم وتقديم استفساراتهم عبر خلية "جاوبني" على العنوان jawebni@cnrps.nat.tn
وتخوّل التطبيقة، وفق ما ورد في ذات البلاغ، دفع المساهمات عن بعد للمعنيين عن طريق استعمال البطاقات البنكية الدولية دون تحمل أية تكاليف مالية إضافية، كما يمكنهم من استعمال البطاقات البنكية الوطنية.
ومن مزايا هذه الخدمة الجديدة، تمكين المتعاونين الفنيين، والأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصة، من دفع مساهماتهم في الآجال وبصفة ميسّرة وآمنة ودون انتظار العودة للوطن لإتمام هذه الإجراءات.
ودعا الصندوق، في ذات السياق، المعنيين إلى التواصل مع مصالحه بخصوص إجراءات تسوية وضعياتهم وتقديم استفساراتهم عبر خلية "جاوبني" على العنوان jawebni@cnrps.nat.tn
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