وزارة أملاك الدّولة تسترجع 21,5 هك بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس أمس الجمعة 02 أفريل 2021 عقارا دوليا يتمثل في قطعة أرض فلاحية تمسح 21,5 هك كائنة بتليل العجلة من معتمدية منزل شاكر.وقد تم استرجاع قطعة الأرض المذكورة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي صفاقس.وقد تحوزت بالعقار مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها.