تقرير "الهايكا" حول البث المشترك لبرنامج "الخروج من الأزمة... ممكن !"

أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بأنّ برنامج "الخروج من الأزمة... ممكن !"، الذي تم بثه يوم 24 ديسمبر 2020، وكان محل تحقيق من قبل مجلس الهيئة، وفّر مساحات بثّ للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمقابل، نتج عنه تحديد الموضوع وزوايا الطرح واختيار الضيوف مسبقا وبشكل أحادي من المعهد، وهو ما ينال من استقلالية الخط التحريري للإعلام العمومي ولا يحترم مبدأ التعددية.وأضافت "الهايكا" في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن التحقيق أثبت أنه تم توظيف بعض القنوات التلفزية والإذاعية لبثّ هذا البرنامج، ولم يتم احترام حرية الصحفيين ومواثيق المؤسسات الإعلامية. كما أن التعبير عن وجهة نظر واحدة في هذا البرنامج، لم تعكس التّنوع والتعددية، وهو ما يعتبر مسا من حرية الاتصال السمعي البصري، وإخلالا بقواعد المهنة وبالميثاق الأخلاقي لهيئات التحرير، وبعقد الأهداف والوسائل الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية.وأوضحت أن تقريرها، جاء بعد الاطلاع على نتائج التحقيق حول البرنامج المذكور الذي تم بثه بصفة مشتركة بين مجموعة من القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، وبالاستناد الى شهادات الصحفيين وأجوبة الإذاعات العمومية والخاصة وتقرير وحدة الرصد بالهيئة.يذكر أن "الهايكا" كانت أصدرت قرارا يوم 28 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق حول برنامج "الخروج من الأزمة... ممكن !"، الذي بثته القناة الوطنية الأولى ووسائل إعلام تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة، وتم انجازه بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.