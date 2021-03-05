تنظيم الدورة التكوينية طويلة المدى للأكاديمية البرلمانية في محورها الثاني

تمّ صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب تنظيم الدورة التكوينية طويلة المدى في محورها الثاني المتعلق بصياغة النصوص القانونية،



وتناولت هذه الدورة موضوع الانسجام الدستوري والتشريعي، وحضرها عدد من النواب ومستشاري مجلس نواب الشعب، اضافة الى ثلة من الضباط السامين من الادارة العامة للديوانة.



