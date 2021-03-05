مؤشر أسعار العقارات يرتفع ب10،9 بالمائة خلال الثلاثي الاخير من 2020

وات - سجّل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 9ر10 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 نتيجة، خاصّة، ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 18،4 بالمائة والأراضي المخصّصة للبناء بنسبة 11،9 بالمائة، بحسب مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وزادت أسعار الشقق، من جهتها، بنسق أقل في حدود 6،3 بالمائة.
ويظهر المؤشر العام لأسعار العقارات لكامل سنة 2020 (سنة الاساس 2015)، وفق ما نشره المعهد، الجمعة، ارتفاعا بنسبة 5،7 بالمائة مقارنة بسنة 2019. كما زادت أسعار الأراضي المهيأة للبناء والمنازل بنسبة 4،8 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 4،4 بالمائة.
وأشار معهد الاحصاء الى تقلّص المعاملات في المجال العقاري بنسبة 15،8 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019. وشمل هذا التقلّص خاصّة اقتناء الشقق (بنسبة 19،2 بالمائة) والمنازل (بنسبة 18،7 بالمائة). في ما تراجعت المعاملات على الاراضي المهيّأة للبناء، بدورها، بنسبة 14،9 بالمائة.
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ويظهر المؤشر العام لأسعار العقارات لكامل سنة 2020 (سنة الاساس 2015)، وفق ما نشره المعهد، الجمعة، ارتفاعا بنسبة 5،7 بالمائة مقارنة بسنة 2019. كما زادت أسعار الأراضي المهيأة للبناء والمنازل بنسبة 4،8 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 4،4 بالمائة.
وأشار معهد الاحصاء الى تقلّص المعاملات في المجال العقاري بنسبة 15،8 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019. وشمل هذا التقلّص خاصّة اقتناء الشقق (بنسبة 19،2 بالمائة) والمنازل (بنسبة 18،7 بالمائة). في ما تراجعت المعاملات على الاراضي المهيّأة للبناء، بدورها، بنسبة 14،9 بالمائة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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