مؤشر أسعار العقارات يرتفع ب10،9 بالمائة خلال الثلاثي الاخير من 2020

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سجّل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 9ر10 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 نتيجة، خاصّة، ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 18،4 بالمائة والأراضي المخصّصة للبناء بنسبة 11،9 بالمائة، بحسب مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وزادت أسعار الشقق، من جهتها، بنسق أقل في حدود 6،3 بالمائة.ويظهر المؤشر العام لأسعار العقارات لكامل سنة 2020 (سنة الاساس 2015)، وفق ما نشره المعهد، الجمعة، ارتفاعا بنسبة 5،7 بالمائة مقارنة بسنة 2019. كما زادت أسعار الأراضي المهيأة للبناء والمنازل بنسبة 4،8 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 4،4 بالمائة.وأشار معهد الاحصاء الى تقلّص المعاملات في المجال العقاري بنسبة 15،8 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019. وشمل هذا التقلّص خاصّة اقتناء الشقق (بنسبة 19،2 بالمائة) والمنازل (بنسبة 18،7 بالمائة). في ما تراجعت المعاملات على الاراضي المهيّأة للبناء، بدورها، بنسبة 14،9 بالمائة.