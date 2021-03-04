الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة السادسة

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 6 مارس
-- المجموعة الاولى
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جمعية جربة
-- المجموعة الثالثة
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - امل جربة
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - مستقبل المحمدية
في القصرين - س 14
مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - النجم الرادسي
-- الاحد 7 مارس
-- المجموعة الاولى
في قربة - س 14
النادي القربي - جندوبة الرياضية
في الشبيكة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف
--المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - قوافل قفصة
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 6 مارس
-- المجموعة الاولى
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جمعية جربة
-- المجموعة الثالثة
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - امل جربة
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - مستقبل المحمدية
في القصرين - س 14
مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - النجم الرادسي
-- الاحد 7 مارس
-- المجموعة الاولى
في قربة - س 14
النادي القربي - جندوبة الرياضية
في الشبيكة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف
--المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - قوافل قفصة
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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