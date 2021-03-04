الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة السادسة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في مدنين - س 14اولمبيك مدنين - جمعية جربةفي بن عروس - س 14سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابسفي القلعة الصغرى - س 14القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفةفي صفاقس 2 مارس - س 14سكك الحديد الصفاقسي - امل جربةفي حمام سوسة - س 14امل حمام سوسة - مستقبل المحمديةفي القصرين - س 14مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيدفي جرجيس - س 14الترجي الجرجيسي - النجم الرادسيفي قربة - س 14النادي القربي - جندوبة الرياضيةفي الشبيكة - س 14مستقبل السبيخة - نادي حمام الانففي مساكن - س 14هلال مساكن - قوافل قفصةفي صفاقس 2 مارس - س 14الملعب الصفاقسي - الملعب القابسيفي منزل نور - س 14كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل