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الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة السادسة

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 14:31 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:


السبت 6 مارس

-- المجموعة الاولى
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جمعية جربة


-- المجموعة الثالثة
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - امل جربة


-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - مستقبل المحمدية
في القصرين - س 14
مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - النجم الرادسي


-- الاحد 7 مارس
-- المجموعة الاولى
في قربة - س 14
النادي القربي - جندوبة الرياضية
في الشبيكة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف


--المجموعة الثانية
في مساكن - س 14
هلال مساكن - قوافل قفصة
في صفاقس 2 مارس - س 14
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل

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