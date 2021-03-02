وزارة التعليم العالي توقع على اتفاقية لتمكين 150 دكتور عاطل عن العمل من التكوين والمرافقة في المجال الرقمي وريادة الاعمال قصد دعم تشغيليتهم

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سينتفع نحو 150 دكتور عاطل عن العمل من المرافقة والتكوين في المجال الرقمي وريادة الاعمال، من خلال دورات تدريبية لدعم تشغيليتهم، ستنتظم في اطار اتفاقية تعاون وقعتها، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع كل من مبادرة "برومس" /PROMISE/ وجامعة جنوب البحر الابيض المتوسط /SMU/ والشركة الناشئة المتخصصة في التعليم التكنولوجي "غو ماي كود" /GoMyCode/ والجمعية التونسية للدكاترة في مجال العلوم.وتنص هذه الاتفاقية التي يتواصل تنفيذها لمدة سنة قابلة للتجديد، على تفعيل برنامج "التجديد والابتكار في مرحلة ما بعد الدكتوراه" الذي يهدف الى تكوين ومرافقة الدكاترة المعطلين عن العمل، من أجل تدعيم تشغيليتهم وتسهيل ادماجهم في محيط الاعمال.وستتيح هذه الاتفاقية تكوين 50 دكتور عاطل عن العمل في المجال الرقمي وتكوين 100 دكتور عاطل عن العمل ومرافقته في مجال ريادة الاعمال، حسب ما أفادت به المكلفة بمأمورية التشغيلية والانفتاح على المحيط بالوزارة، سهام العريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.وأشارت المتحدثة الى أنه أمام الدكاترة المتكونين خيارين اثنين يتمثل الاول في مساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصة ويتعلق الثاني بدعم تشغيليتهم وتسهيل ادماجهم في محيط الأعمال والجامعات الخاصة.وأوضحت ان برنامج "التجديد والابتكار في مرحلة ما بعد الدكتوراه" تدعمه مبادرة "برومس" وهي مبادرة لتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشئة، أطلقت منذ سنتين وممولة من طرف السفارة الامريكية بتونس، اضافة إلى مجمع متكون من مكتبي استشارة وجمعيتين، وفق ذات المصدر.