لاعب مولودية الجزائر سامي الفريوي "سيكون اللقاء مع الترجي صعبا و نحن واعون بقوة المنافس"

وات - تستضيف مولودية الجزائر الترجي الرياضي التونسي يوم غد الثلاثاء (س 00ر20) بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, في اطار الجولة الثانية من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (المجموعة الرابعة ) في دربي مغاربي.
ونقلت وكالة (واج) عن هداف المولودية, سامي فريوي قوله : "سيكون اللقاء صعبا, نحن واعون بقوة المنافس الذي يتوفر أكثر منا على خبرة كبيرة في هذه المنافسة, لكن علينا ألا نستصغر أنفسنا, لأننا نملك كل إمكانيات النجاح. يجب أن نبذل كل الجهود و اللعب بصرامة, حتى ننجح في رفع التحدي. علينا بذل كل ما يمكن لنفوز, أتمنى أن يكون الحظ حليفنا".
وسيغيب عن تشكيلة المولودية غدا لاعبان اثنان و يتعلق الأمر بصانع
الألعاب عبد الرحمن بورديم و لاعب الوسط الهجومي, بلال بن علجية, اللذين
يشكوان من الإصابة.
و سيدير اللقاء طاقم تحكيم مغربي يقوده رضوان جياج, بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو و مصطفى أكرداد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ونقلت وكالة (واج) عن هداف المولودية, سامي فريوي قوله : "سيكون اللقاء صعبا, نحن واعون بقوة المنافس الذي يتوفر أكثر منا على خبرة كبيرة في هذه المنافسة, لكن علينا ألا نستصغر أنفسنا, لأننا نملك كل إمكانيات النجاح. يجب أن نبذل كل الجهود و اللعب بصرامة, حتى ننجح في رفع التحدي. علينا بذل كل ما يمكن لنفوز, أتمنى أن يكون الحظ حليفنا".
وسيغيب عن تشكيلة المولودية غدا لاعبان اثنان و يتعلق الأمر بصانع
الألعاب عبد الرحمن بورديم و لاعب الوسط الهجومي, بلال بن علجية, اللذين
يشكوان من الإصابة.
و سيدير اللقاء طاقم تحكيم مغربي يقوده رضوان جياج, بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو و مصطفى أكرداد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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