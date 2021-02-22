لاعب مولودية الجزائر سامي الفريوي "سيكون اللقاء مع الترجي صعبا و نحن واعون بقوة المنافس"

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تستضيف مولودية الجزائر الترجي الرياضي التونسي يوم غد الثلاثاء (س 00ر20) بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, في اطار الجولة الثانية من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (المجموعة الرابعة ) في دربي مغاربي.ونقلت وكالة (واج) عن هداف المولودية, سامي فريوي قوله : "سيكون اللقاء صعبا, نحن واعون بقوة المنافس الذي يتوفر أكثر منا على خبرة كبيرة في هذه المنافسة, لكن علينا ألا نستصغر أنفسنا, لأننا نملك كل إمكانيات النجاح. يجب أن نبذل كل الجهود و اللعب بصرامة, حتى ننجح في رفع التحدي. علينا بذل كل ما يمكن لنفوز, أتمنى أن يكون الحظ حليفنا".وسيغيب عن تشكيلة المولودية غدا لاعبان اثنان و يتعلق الأمر بصانعالألعاب عبد الرحمن بورديم و لاعب الوسط الهجومي, بلال بن علجية, اللذينيشكوان من الإصابة.و سيدير اللقاء طاقم تحكيم مغربي يقوده رضوان جياج, بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو و مصطفى أكرداد.