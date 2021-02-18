الرابطة 2: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:المجموعة الاولىالسبت 20 فيفريفي جندوبة - س 14جندوبة الرياضية - جمعية جربةالحكم: يوسف السرايريفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - النادي القربيالحكم: أسامة رزق اللهفي السبيخة - س 14مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنينالحكم: مجدي بالحاج عليالمجموعة الثانيةالسبت 20 فيفريفي ملعب قابس - س 14الملعب القابسي - قوافل قفصةالحكم: عامر شوشانفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسيالحكم: أحمد الذواديفي منزل نور - س 14كوكب منزل نور - هلال مساكنالحكم: أشرف الحركاتيالمجموعة الثالثةالاحد 21 فيفريفي جربة - س 14امل جربة - نادي منزل بوزلفةالحكم: حمزة جعيدفي ملعب قابس - س 14مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسيالحكم: أسامة شريطفي بن عروس - س 14سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضيةالحكم: خالد قويدرالمجموعة الرابعةالأحد 21 فيفريفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل المحمديةالحكم: كريم الخميريفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسيالحكم: أيمن النصريفي القصرين- س 14مستقبل القصرين - امل حمام سوسةالحكم: وليد منصري