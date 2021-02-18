الرابطة 2: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
الحكم: يوسف السرايري
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
الحكم: أسامة رزق الله
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
الحكم: مجدي بالحاج علي
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس - س 14
الملعب القابسي - قوافل قفصة
الحكم: عامر شوشان
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
الحكم: أحمد الذوادي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
الحكم: أشرف الحركاتي
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أسامة شريط
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
المجموعة الرابعة
الأحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
الحكم: كريم الخميري
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
الحكم: أيمن النصري
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
الحكم: وليد منصري
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المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
الحكم: يوسف السرايري
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
الحكم: أسامة رزق الله
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
الحكم: مجدي بالحاج علي
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس - س 14
الملعب القابسي - قوافل قفصة
الحكم: عامر شوشان
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
الحكم: أحمد الذوادي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
الحكم: أشرف الحركاتي
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أسامة شريط
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
المجموعة الرابعة
الأحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
الحكم: كريم الخميري
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
الحكم: أيمن النصري
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
الحكم: وليد منصري
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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