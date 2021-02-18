   Om Kalthoum - ليلة حب  

الرابطة 2: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 13:23 قراءة: 1 د, 4 ث
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:




المجموعة الاولى

السبت 20 فيفري

في جندوبة - س 14

جندوبة الرياضية - جمعية جربة

الحكم: يوسف السرايري

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف - النادي القربي

الحكم: أسامة رزق الله

في السبيخة - س 14

مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين

الحكم: مجدي بالحاج علي



المجموعة الثانية

السبت 20 فيفري

في ملعب قابس - س 14

الملعب القابسي - قوافل قفصة

الحكم: عامر شوشان

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي

الحكم: أحمد الذوادي

في منزل نور - س 14

كوكب منزل نور - هلال مساكن

الحكم: أشرف الحركاتي



المجموعة الثالثة

الاحد 21 فيفري

في جربة - س 14

امل جربة - نادي منزل بوزلفة

الحكم: حمزة جعيد

في ملعب قابس - س 14

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: أسامة شريط

في بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية

الحكم: خالد قويدر



المجموعة الرابعة

الأحد 21 فيفري

في رادس - س 14

النجم الرادسي - مستقبل المحمدية

الحكم: كريم الخميري

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي

الحكم: أيمن النصري

في القصرين- س 14

مستقبل القصرين - امل حمام سوسة

الحكم: وليد منصري

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220819



En continu

Toutes les news

الخميس 18 فيفري 2021 | 6 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:37 12:40 07:04 05:37
18°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-921°-1020°-920°-1119°-13
  • Avoirs en devises
    22131,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29113 DT        1$ =2,71822 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   1592,7 MDT