مدنين: ورشة تفكير بجربة من أجل قطاع حرفي داعم للتنمية المستدامة

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نظّمت جمعيّة "مواطنة وحريات" بجزيرة جربة من ولاية مدنين، اليوم الاربعاء، ورشة تفكير مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك في إطار مشروع "من أجل قطاع حرفي داعم للتنمية المستدامة"، الذي انطلقت فيه الجمعية منذ جانفي 2020، ليختتم مع موفى السنة ذاتها، بعد سلسلة من الانشطة.ويهدف تنظيم هذه الورشة مع الفاعلين في القطاع السياحي، الى تشخيص العلاقة القائمة بين القطاع الحرفي والسياحي، وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطويرها ودعمها بما يخدم مصلحة القطاعين، وفق ما ذكره رئيس الجمعية، عبد الكريم التونسي.ومثلت هذه الورشة، أيضا، مناسبة طرح فيها المشاركون عدة مشاكل قائمة في علاقة بالقطاع الحرفي، والتي من شأنها أن تؤثر على سمعة القطاع السياحي، الذي يعتبر أكبر مساند وداعم للقطاع الحرفي من حيث الترويج، الى جانب حاجة القطاع الى تطوير نفسه وحماية خصوصيته.وستعقب هذه الورشة، حلقة تفكير تجمع الفاعلين في القطاعين لتقريب وجهات النظر والتأسيس لعلاقة أفضل من شأنها أن تدعم وتُطور الديناميكية بين القطاعين والخروج بمسلك سياحي يدرج القطاع الحرفي.وتسعى جمعية "مواطنة وحريات" في إطار مشروعها الذي تنجزه بدعم من برنامج "لنكن فاعلين لنكن فاعلات"، عبر لقاء الجهات الذي ستعقده في الفترة المقبلة، الى تشبيك بين الحرفيين من الجهات والعمل على حوكمة القطاع الحرفي وإحياء الديوان الوطني للصناعات التقليدية لتطوير هذا القطاع.