الاعلان عن نتائج طلب الترشح للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية، منتصف فيفري 2021

سيتولى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية منتصف فيفري 2021 الإعلان عن قائمات المنخرطين في البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة الذي تجاو عدد المترشحين له الـ200 مترشح مؤسساتي وجمعياتي.واضاف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في بلاغ، السبت، ان الإعلان عن النتائج سيتم خلال مؤتمر صحفي رقمي يعقد بالمناسبة علاوة على نشر الدليل المنهجي لتنفيذ نهج المدينة الذكية الذي يصف عملية الدعم ومراقبة المجالس البلدية المنتخبة خلال السنوات الثلاث القادمة.وأفاد المصدر ذاته أنه وقع، ايضا، التخطيط لمجموعة من الأنشطة الملموسة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات لصياغة رؤى إقليمية أكثر استدامة والإعداد الفني والإداري والمالي للمشاريع المرتبطة بالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.ويهدف البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة إلى إرساء أسس مدينة الغد في إطار رؤية استراتيجية منسقة وبرمجة حزمة من المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع، حسب المعهد وذكر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان عدد المترشحين للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية، فاق 200 مترشح من المجالين المؤسساتي والجمعياتي، وهو ضعف ما كان متوقعا.يشار الى انه تم غلق باب الترشح للانخراط في هذا البرنامج يوم 10 جانفي الجاري بعد التمديد في الآجال التي امتدت في مرحلة اولى من 3 الى 31 ديسمبر 2020 وينتظر أن تستفيد 75 بلدية من دعم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية وشركائه التقنيين والماليين لصياغة رؤى إقليمية أكثر استدامة و الإعداد الفني والإداري والمالي للمشاريع المرتبطة.وسيساعدهم في ذلك فريق من المهنيين متعددي التخصصات ممثلين عن 24 ولاية و 76 جمعية و منظمة غير حكومية و 57 شركة من القطاعين العام و الخاص من بينها 4 شركات متعددة الجنسيات و شركتان ناشئتان و 4 هيئات وطنية و 7 هيئات إقليمية