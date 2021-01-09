المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على ايفري الفرنسي 27-25

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فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نادي ايفري الفرنسي 27-25 اليوم السبت بالحمامات في اللقاء الودي الثالث والاخير استعدادا لمشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم مصر 2021.وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 دق/ تونس - بولونيايوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيليوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا