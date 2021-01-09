المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على ايفري الفرنسي 27-25

وات - فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نادي ايفري الفرنسي 27-25 اليوم السبت بالحمامات في اللقاء الودي الثالث والاخير استعدادا لمشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم مصر 2021.
وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 دق/ تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا
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وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 دق/ تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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