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المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على ايفري الفرنسي 27-25

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 18:50 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نادي ايفري الفرنسي 27-25 اليوم السبت بالحمامات في اللقاء الودي الثالث والاخير استعدادا لمشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم مصر 2021.
وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 دق/ تونس - بولونيا


يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل

يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا

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