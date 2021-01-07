توزر: بلدية دقاش تحيّن مثال التهيئة العمرانية لدقاش المدينة ومنطقة الوديان بغاية توفير مدخرات عقارية

وات - تتولى بلدية دقاش حاليا تحيين مثال التهيئة العمرانية لكل من دقاش المدينة ومنطقة الوديان عن طريق مكتب دراسات مكلف من وزارة التجهيز والذي فرغ من تحيين المثال العمراني لمنطقة الوديان وسيقع في الأيام القليلة القادمة تعليقه للعموم للاطلاع وابداء الرأي، وفق رئيس بلدية دقاش كمال الخالدي.
وأوضح الخالدي، في تصريح لـ"وات"، أن المكتب انطلق منذ 3 أيام في العمل الميداني المتعلق بتحيين مثال التهيئة العمرانية لدقاش المدينة مشيرا إلى أن المثال الجديد سيضم عقارا شمالي المدينة في اتجاه حامة الجريد يمسح 300 هك كانت البلدية تقدمت بطلب في شأنه لمصالح وزارة أملاك الدولة بما يمثل، حسب وصفه، مخزونا هاما للأجيال القادمة في ما يتعلق بالمقاسم السكنية.
وأضاف أن البلدية ستفتح باب قبول المطالب وسيتم التشاور مع المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد الجهوي للشغل والأحزاب السياسية والجمعيات المحلية لضبط مقاييس اسناد الأراضي السكنية.
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وأوضح الخالدي، في تصريح لـ"وات"، أن المكتب انطلق منذ 3 أيام في العمل الميداني المتعلق بتحيين مثال التهيئة العمرانية لدقاش المدينة مشيرا إلى أن المثال الجديد سيضم عقارا شمالي المدينة في اتجاه حامة الجريد يمسح 300 هك كانت البلدية تقدمت بطلب في شأنه لمصالح وزارة أملاك الدولة بما يمثل، حسب وصفه، مخزونا هاما للأجيال القادمة في ما يتعلق بالمقاسم السكنية.
وأضاف أن البلدية ستفتح باب قبول المطالب وسيتم التشاور مع المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد الجهوي للشغل والأحزاب السياسية والجمعيات المحلية لضبط مقاييس اسناد الأراضي السكنية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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