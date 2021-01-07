البنك الافريقي للتنمية يعين التونسية ليلي المقدم مديرة عامة لمنطقة افريقيا الجنوبية

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أعلنت مجموعة البنك الافريقي للتنمية عن تعيين التونسية، ليلي فرح مقدم، مديرة عامة لمنطقة افريقيا الجنوبية، في وقت ستتولي فيه ميلين بلومبورغ منصب المديرة العامة المساعدة لمنطقة شمال افريقيا.وجاءت تسمية المقدم في اطار قائمة تسميات جديدة كشفت عنها مجموعة البنك الافريقي للتنمية ضمت 8 اسماء، تتعلق بمناصب مدراء عامين ومدراء عامين مساعدين للمناطق التي تتدخل فيها المجموعة .وتمتلك المقدم خبرة في المجال المالي تمتد على زهاء 25 عاما وقد التحقت بالبنك الافريقي للتنمية سنة 2002 وتراست مكتب المغرب سنة 2017 كما عملت ما بين اوت 1996 و ديسمبر 1999 مستشارة جبائية لدى صندوق النقد الدولي.وتمتلك بلومبورغ التي ستساعد في ادارة منطقة شمال افريقيا التابعة لمجموعة البنك الافريقي للتنمية والتي تضم تونس ، خبرة قوية في وضع الاستراتيجيات وعمليات التمويل المخصصة للتنمية وتتراس مكتب مصر منذ سنة 2017.