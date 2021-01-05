بنزرت: إصدار 5 قرارات غلق فورية في إقامات ضيافة دون تراخيص

وات -

أفاد رئيس المجلس الجهوي للسياحة والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر إصدار 5 قرارات في الغلق الفوري لإقامات ضيافة منتصبة بالجهة دون تراخيص قانونية.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، في اعقاب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الولاية وخصصت للنظر في مدى احترام تلك الفضاءات السياحية غير المصنفة للإجراءات الصحية في علاقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتدابير القانونية عموما، انه تم أيضا اصدار 12 تنبيها لمحلات مفتوحة للعموم بالجهة، ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، قبل اتخاذ الإجراءات الردعية بشأنها .وأضاف رئيس المجلس الجهوي للسياحة، انه تم خلال ذات الجلسة، تنفيذ مجموع معاينات وزيارات ميدانية مدققة لـ7 فضاءات من ذات الاختصاص والنشاط السياحي من اجل الوقوف عند مدى احترام أصحابها للإجراءات المعلنة بشأن الحد من انتشار فيروس " كورونا".يشار الى انه تمت دعوة كافة معتمدي الجهة لمد اللجنة الجهوية المكلفة بمراقبة اقامات الضيافة، بقائمة كاملة ومفصلة بشأن كافة الشقق المفروشة المستغلة كنزل وبيوت مؤثثة غير مصنفة سياحيا، ومدى احترام أصحابها للإجراءات القانونية لتعاطي النشاط، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.