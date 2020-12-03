الغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين بلدية رواد وبلديتي سكرة واريانة حول انجاز سوق نموذجية مشتركة بمنطقة سيدي صالح

وات -

صادق مجلس بلدية رواد من ولاية اريانة خلال اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضي على الغاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع بلديتي سكرة واريانة لاحداث سوق نموذجية مشتركة بمنطقة سيدي صالح والانفراد بانجاز المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص .وقال رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة اليوم الخميس ل(وات) ان "عدم ادراج بلديتي سكرة واريانة لاعتمادات مالية في ميزانياتها لسنة 2021 لانجاز المشروع، لن يسمح بانطلاق اشغال التنفيذ في الاجال المقررة له".واوضح ان بلدية رواد "ستنفرد بانجاز المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما بعد اقتنائها لقطعة الارض المقدرة على مساحة 5 هكتارات من الوكالة العقارية للسكنى"، ولفت الى ان المشروع "تتجاوز كلفته الجملية 15 مليون دينار، ويشمل مركبا سكنيا وتجهيزات جماعية وسوقا نموذجية ومأوى عصري بما من شانه ان يوفر مداخيل سنوية قارة للبلدية ويمكن من احداث مواطن شغل جديدة ومشاريع اقتصادية صغرى" يشار الى ان بلدية رواد كانت قد ابرمت سنة 2017 اتفاقية شراكة مع بلديتي سكرة واريانة لانجاز سوق نموذجية مشتركة بمنطقة سيدي صالح المعروفة بسوق الجمعة، لتكون فضاء تجاريا مهيكلا يضم اكثر من 1500 محل تجاري ويقضي على ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتلوث البيئي بالمنطقة.