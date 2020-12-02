اريانة: رفع 178 مخالفة اقتصادية خلال شهر نوفمبر

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بلغ عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة بولاية اريانة خلال شهر نوفمبر الفارط، 178 مخالفة شملت قطاعات المواد الاستهلاكية الغذائية والفلاحية والمحلات المفتوحة للعموم، وذلك على اثر قيام نحو 83 فريقا رقابيا ب2104 زيارات ميدانية لنقاط البيع بالجملة والتفصيل والفضاءات التجارية بمختلف المعتمديات، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة.وشملت المخالفات التي تم رفعها، الزيادة في الاسعار ب96 مخالفة والفوترة ب10 مخالفات وعدم اشهار الاسعار ب61 مخالفة، فضلا عن رفع مخالفتين تعلقتا بالمواد المدعمة و06 مخالفات في المترولوجيا و03 مخالفات في مجال الجودة.وتوزعت المخالفات على قطاعات مواد التعقيم والتنظيف والتبغ والمخابز والمطاعم والمواد الغذائية والفواكه الجافة والخضر والغلال والاسماك والدواجن والبيض، وفق ذات التقرير.وبلغت المخالفات الاقتصادية المسجلة في اطار الحملات الاقليمية بالجهة خلال الشهر الماضي، 141 مخالفة بعد قيام 31 فريقا رقابيا بنحو 888 زيارة ميدانية الى مختلف نقاط بيع المواد الاستهلاكية والمحلات المفتوحة للعموم بكافة المعتمديات، حيث تم اصدار 08 قرارات اقتراح غلق لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها تراتيب البيع والخزن والاحتكار.