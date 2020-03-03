اطلاق منصة للتجارة والتصدير الإلكتروني للمؤسسات التونسية والروسية

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 31 ث
وات - أطلق مجلس الأعمال التونسي الروسي منصة للتجارة والتصدير الإلكتروني روسية تونسية " B2B-RTBC " للمؤسسات التونسية والروسية، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات على موقعه الإلكتروني.
وتعتبر منصة " B2B-RTBC " للبيع والتصدير الإلكتروني، وسيلة للتجارة، تتيح للمزودين التونسيين والروس، تصدير السلع والخدمات خارج الحدود والوصول إلى أسواق جديدة علاوة على إيجاد شريك تجاري موثوق به والترفيع في المبيعات واستقطاب حرفاء جدد.
كما تخول هذه المنصة، أيضا، للمصدرين التونسيين إقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الروسية والتعريف بمؤسساتهم من خلال نشر قائمة منتوجاتهم المصنعة، وهو ما يجعلها متاحة إلى الحرفاء الروس.
وات - أطلق مجلس الأعمال التونسي الروسي منصة للتجارة والتصدير الإلكتروني روسية تونسية " B2B-RTBC " للمؤسسات التونسية والروسية، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات على موقعه الإلكتروني.
وتعتبر منصة " B2B-RTBC " للبيع والتصدير الإلكتروني، وسيلة للتجارة، تتيح للمزودين التونسيين والروس، تصدير السلع والخدمات خارج الحدود والوصول إلى أسواق جديدة علاوة على إيجاد شريك تجاري موثوق به والترفيع في المبيعات واستقطاب حرفاء جدد.
كما تخول هذه المنصة، أيضا، للمصدرين التونسيين إقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الروسية والتعريف بمؤسساتهم من خلال نشر قائمة منتوجاتهم المصنعة، وهو ما يجعلها متاحة إلى الحرفاء الروس.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
15°
|15°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-13
|15°-11
|21°-12
|19°-11
|13°-7
Follow @babnet_Tunisie
(109 335) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 505) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 300) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 000) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 072) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 964) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 665) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 701) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 321) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 694) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 208) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 388) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 955) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 682) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 877) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 335) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 683) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 235) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 648) لقد عرّاها تماما...
( 34 722) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: محمد العفاس: التكفير حكم شرعي لا يجب أن نخجل منه