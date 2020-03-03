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اطلاق منصة للتجارة والتصدير الإلكتروني للمؤسسات التونسية والروسية

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - أطلق مجلس الأعمال التونسي الروسي منصة للتجارة والتصدير الإلكتروني روسية تونسية " B2B-RTBC " للمؤسسات التونسية والروسية، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات على موقعه الإلكتروني.

وتعتبر منصة " B2B-RTBC " للبيع والتصدير الإلكتروني، وسيلة للتجارة، تتيح للمزودين التونسيين والروس، تصدير السلع والخدمات خارج الحدود والوصول إلى أسواق جديدة علاوة على إيجاد شريك تجاري موثوق به والترفيع في المبيعات واستقطاب حرفاء جدد.


كما تخول هذه المنصة، أيضا، للمصدرين التونسيين إقامة علاقات مباشرة مع المؤسسات الروسية والتعريف بمؤسساتهم من خلال نشر قائمة منتوجاتهم المصنعة، وهو ما يجعلها متاحة إلى الحرفاء الروس.

  
  
  

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