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الكاف: يوم ترويجي للسياحة بالمعبر الحدودي في ساقية سيدي يوسف

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
وات - نظّمت المندوبية الجهوية للسياحة في الكاف اليوم بالمعبر الحدودي في ساقية سيدي يوسف بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون الاسرة والطفولة والمسنين والمندوبيية الجهوية للصناعات التقليدية وجمعية الالهلال الأحمر التونسي يوما ترويجيا للسياحة الوطنية لفائدة الزوار الجزائريين الذين يتوافدون بأعداد كثيفة على بلادنا في هذه الأيام عبر كل المعابر الحدودية وخاصة عبر معبر الساقية وفق ما عاينه اليوم مراسل (وات) على عين المكان.

وقامت مندوبية السياحة وشركاؤها بتنظيم سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة كانت مشفوعة بمعرض للصناعات التقليدية يتضمن منتوجات حرفية وأكلات شعبية كان لها الأثر الايجابيي في تأثيث هذا اليوم الذي عرف اقبالا كبيرا للسيياح الجزائريين الذين يتوافدون بمعدل ألفي زائر يوميا وفق ما افاد به مصدر أمني بالمركز الحدودي بالساقية الذي أوضح أن هذه الوتيرة منتظرة الى نهاية السنة.


وذكر المندوب الجهوي للسياحة صالح قاسم من جهته أن عدد الوافدين على بلادنا عبر المعبرين الحدوديين بكل من ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف بلغ الى موفى شهر نوفمبر الماضي 332615 زائرا جزائريا منهم 220842 دخلوا عبر معبر الساقية وهو ما أدّى الى ارتفاع في عدد الزوار بنسبة ثمانية فاصل واحد بالمائة، وفق تأكيده.

  
  
     
  

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