4 ديسمبر الجاري آخر أجل لطرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )

Lundi 02 Decembre 2019



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- طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من كافة المضمونين الاجتماعيين، المتخلدة بذمتهم ديون بعنوان قروض السكن والراغبين في التمتع بطرح فوائد التأخير المستوجبة على هذه القروض، أن يتقدموا بمطالبهم لجدولة ديونهم في أجل لا يتعدى 4 ديسمبر الجاري لدى مكاتب الصندوق الجهوية والمحلية.وتتم جدولة أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع على مدة لا تتجاوز 60 شهرا على ألا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي، وفق ما جاء في بيان صار اليوم الاثنين عن الصندوق.وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه سيحتفظ بحقه في استئناف اجراءات التتبع والتنفيذ قصد استخلاص كافة المبالغ المستوجبة في صورة عدم احترام المنتفعين بهذا الإجراء للجدولة المبرمة في الغرض.ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في اطار الانتفاع بطرح فوائد التأخير المحددة بنسبة 2 بالمائة سنويا والمستوجبة على أقساط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يقع تسديدها جزئيا أو كليا إلى حدود شهر سبتمبر 2019.