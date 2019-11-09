عماد الخميري.. مجلس شورى النهضة ''سيتداول في مسألة تشكيل الحكومة والمفاوضات جارية في الغرض بعيدا عن طرح الأسماء''

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- أوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أنّ مجلس شورى الحركة سيتداول خلال إجتماعه اليوم السبت وغدا الأحد في دورته 33 مسألة تشكيل الحكومة والمفاوضات التي أجرتها في الغرض بعيدا عن طرح الأسماء.وبيّن الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا أنّه سيتمّ تقديم تقرير كامل حول المشاورات والمفاوضات التي خاضتها الحركة منذ فترة مع الأطراف السياسيّة حول تشكيل الحكومة والبرنامج الذي وضعته.وأشار في هذا الجانب إلى أن مجلس شورى حركة النهضة سيتفاعل مع التقرير بناء على القرار الذي اتخذه سابقا قائلا في الآن نفسه أنّ ما تمّ تداوله من أسماء لترؤّس الحكومة لا أساس له من الصحة وانّ الحركة لم تطرح أي إسم في الغرض.من جهة أخرى أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة انّ مجلس الشورى سيتداول أيضا خلال إجتماعه استعدادات الحركة لانطلاق الدورة البرلمانية وبناء الهياكل داخل المؤسسة البرلمانيّة.وكانت أشغال مجلس شورى حركة النهضة في دورتها 32 قد حدّدت سياسة الحركة في التفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية وملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدا) والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.وانطلقت إثر الاجتماع المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة في إطار لجنة يقودها رئيس الحركة راشد الغنّوشي مع كلّ من ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس باستثناء قلب تونس والحزب الدستوري الحر.يذكر أنّ الخميري، صرح سابقا خلال ندوة صحفيّة خصصت لتقديم "مشروع وثيقة تعاقد الحكومة" التي أعدتها حركة النهضة بأنّ المشاورات مع الأطراف التي ستشكّل البرلمان ستفضي إلى إتفاق يؤدي إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستوريّة، بالاستناد الى قاعدة النزاهة والكفاءة، حتى تكون قادرة على تحمّل المسؤولية والإنجاز ومكافحة الفساد.وأكّد أن رئيس الحكومة سيكون من الحركة كما يقرّ ذلك الدستور، وانسجاما مع الخيار الذي ذهب إليه مجلس شورى الحركة، مضيفا أنه من السابق لأوانه ذكر إسم المرشح لهذا المنصب في الوقت الراهن.