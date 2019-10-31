بورصة الاوراق المالية بتونس تعلق تداول اسهم الصناعات الكميائية للفليور بطلب من هيئة السوق المالية

Jeudi 31 Octobre 2019



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- أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس ،عن تعليق تداول اسهم الصناعات الكميائية للفليور التي اهم الشركات المدرجة ، بطلب من هيئة السوق المالية.وأحجمت بورصة تونس ، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ، عن ذكر الأسباب التي دفعت نحو هذا التعليق وان كان الطلب صادرا عن الشركة ام بقرار من هيئة السوق المالية.وتداول المستثمرون في بورصة الأوراق المالية بتونس سهم الصناعات الكميائية للفليور امس الاربعاء ، عند سعر 148،400 دينار وقد فقد السهم 6،09 المائة من قيمته.وأدرجت بورصة الأوراق المالية بتونس سهم الصناعات الكميائية للفليور ، بداية من 30 مارس 2019 ، ضمن قائمة الأسهم المشكلة لمؤشر "توننداكس 20 " بداية من التداول ليوم الاثنين 1 افريل 2019 .وكانت الصناعات الكميائية للفليور حققت أكبر نمو على مستوى النتائج من بين الشركات المدرجة بالبورصة، خلال النصف الاول من سنة 2018، بنسبة قاربت 245,1 بالمائة مكنها من تحقيق نتائج فاقت 19 مليون دينار من 5,6 مليون دينار.