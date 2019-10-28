بن عروس : انطلاق موسم الزراعات الكبرى و برمجة مساحات للبذر تشمل حوالي 16 ألف هكتار

Lundi 28 Octobre 2019



وات

- قدّرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس المساحات الفلاحية المزمع تخصيصها للزراعات الكبرى بالولاية خلال الموسم الفلاحي 2020/2019 بحوالي 15 الفا و865 هكتارا ، موزّعة على مساحات مخصّصة للحبوب وأخرى للأعلاف والبقية موزعة على البقول الجافة والزراعات الصناعية .ويكشف آخر تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ، أن المساحات المخصصة للحبوب تستأثر بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات حيث بلغت المساحات المخصصة لها 8720 هكتارا متجاوزة بذلك المساحات المبرمجة بنحو ألفي هكتار وتتوزع هذه المساحات على زراعة القمح بصنفيه اللّين الصّلب والشعير والتريتيكال.وارتفعت المساحات المخصصة للبقول الجافة الى 465 هكتارا بزيادة قدرت بنحو 100 هكتار رغم ان هذه النسبة تبقى محدودة نسبيا، ويعود ذلك أساسا إلى اعتماد نظام التداول الزراعي الثنائي حبوب وأعلاف .أما المساحات المبذورة أعلافا فقد بلغت 6640 هكتارا ، بتراجع بلغ 1200 هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي، ويشمل هذا النوع من الزراعات "القرط" و"السيلاج" و " الأعلاف الخضراء" و" البذور " وتعتبر منطقة المحمدية من اكبر المناطق في الجمهورية المتخصصة في هذا النوع من الزراعات حيث تنتج سنويا أكبر معدّل إنتاج يتمّ توزيعه على مربّي الماشية في كامل أنحاء الجمهورية .وتقدّ المساحات المخصصة للزراعات الصناعية وأساسا للسلجم الزيتي المادة الأساسية للزيت النباتي المعروف بزيت "الكولزا" بنحو 40 هكتارا وبزيادة تقدر نحو 10 هكتارات .يذكر أن معدّل الامطار المسجّلة خلال شهري سبتمبر واكتوبر سجّلت ارتفاعا لافتا بنحو 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي وستكون لهذه التساقطات انعكاسات إيجابية على عمليات تحضير الأرض بالنسبة للزراعات الكبرى .