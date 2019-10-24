سوسة : حجز قطعة اثرية ومخطوطات يهودية لدى امراة تريد التفريط فيها بالبيع

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - أطاح أعوان مركز الأمن الوطني بالقنطاوي بسوسة أمس الاربعاء بامرأة اعترفت بامتلاكها لقطعة أثرية ومخطوطات يهودية أفادت مصالح المعهد الوطني للتراث بعد معاينتها أنها أصلية ولا تقدر بثمن.
ووفق مصدر أمنى من النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، فقد تم إيقاف أربعة أطراف على ذمة القضية من أجل تكوين وفاق بغاية البحث والتنقيب والاتجار في الآثار.
وأضاف نفس المصدر أن عملية الإطاحة بهذه المرأة تمت بعد اكتشاف أعوان الامن بمركز الامن الوطني بالقنطاوي، صورا لقطعة اثرية ومخطوطات يهودية محفوظة في ذاكرة هاتف جوال أحد المفتش عنهم من أجل السرقة والذي اعترف بعد إيقافه وبحوزته مبلغ مالي من العملة الليبية داخل سيارة ان هذه القطع الاثرية على ملك امراة تريد التفريط فيها بالبيع.
كما تم وفق نفس المصدر الأمني، توجيه استدعاء لأحد العرافين المشهورين بالجهة الذي تبين ان السيارة على ملكه.
ووفق مصدر أمنى من النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، فقد تم إيقاف أربعة أطراف على ذمة القضية من أجل تكوين وفاق بغاية البحث والتنقيب والاتجار في الآثار.
وأضاف نفس المصدر أن عملية الإطاحة بهذه المرأة تمت بعد اكتشاف أعوان الامن بمركز الامن الوطني بالقنطاوي، صورا لقطعة اثرية ومخطوطات يهودية محفوظة في ذاكرة هاتف جوال أحد المفتش عنهم من أجل السرقة والذي اعترف بعد إيقافه وبحوزته مبلغ مالي من العملة الليبية داخل سيارة ان هذه القطع الاثرية على ملك امراة تريد التفريط فيها بالبيع.
كما تم وفق نفس المصدر الأمني، توجيه استدعاء لأحد العرافين المشهورين بالجهة الذي تبين ان السيارة على ملكه.
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Par:karimyousef (France )
Sur: ''استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل خطأ كبير'' (وزير الشؤون الاجتماعية)