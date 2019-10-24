Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Khosara Khosara  

سوسة : حجز قطعة اثرية ومخطوطات يهودية لدى امراة تريد التفريط فيها بالبيع

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - أطاح أعوان مركز الأمن الوطني بالقنطاوي بسوسة أمس الاربعاء بامرأة اعترفت بامتلاكها لقطعة أثرية ومخطوطات يهودية أفادت مصالح المعهد الوطني للتراث بعد معاينتها أنها أصلية ولا تقدر بثمن.

ووفق مصدر أمنى من النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، فقد تم إيقاف أربعة أطراف على ذمة القضية من أجل تكوين وفاق بغاية البحث والتنقيب والاتجار في الآثار.


وأضاف نفس المصدر أن عملية الإطاحة بهذه المرأة تمت بعد اكتشاف أعوان الامن بمركز الامن الوطني بالقنطاوي، صورا لقطعة اثرية ومخطوطات يهودية محفوظة في ذاكرة هاتف جوال أحد المفتش عنهم من أجل السرقة والذي اعترف بعد إيقافه وبحوزته مبلغ مالي من العملة الليبية داخل سيارة ان هذه القطع الاثرية على ملك امراة تريد التفريط فيها بالبيع.
كما تم وفق نفس المصدر الأمني، توجيه استدعاء لأحد العرافين المشهورين بالجهة الذي تبين ان السيارة على ملكه.

  
  
     
  
cadre-95bf9b73f0099c185bdb7bc68ecaa92a-2019-10-24 17:10:34






0 de 0 commentaires pour l'article 191540



En continu

الخميس 24 أكتوبر 2019 | 25 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:34 15:07 12:11 06:35 05:08
20°
 20° % 60 :الرطــوبة
تونــس 16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1622°-1623°-1621°-1723°-16
  • Avoirs en devises
    18725,2

  • (24 oct)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15042 DT        1$ =2,83154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 oct)   177,9 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571939475|191540 510|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires