البنك التونسي للتضامن يسند قروضا بقيمة 125 مليون دينار في السداسي الأول من 2019

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- أسند البنك التونسي للتضامن 5600 قرض بقيمة استثمارية تناهز 125 مليون دينار (م د)، خلال السّداسي الأوّل من سنة 2019، ممّا ساهم في توفير 9243 موطن شغل.وخصّصت هذه القروض، وفق معطيات قدمها البنك، الثلاثاء، لتمويل المشاريع الصغرى وخاصّة منها الأنشطة المتصلة بقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات.وتحصّل أصحاب الشّهائد العليا، في النّصف الأوّل من سنة 2019، على تمويلات بقيمة 5ر58 م د، مثلت 45 بالمائة من جملة القروض المسندة، مسجلة زيادة بما قدره 31 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من 2018.واستفادت المناطق الداخلية بنسبة 43 بالمائة من هذه التّمويلات بقيمة 9ر47 م د، واستاثرت المرأة العاملة في هذه المناطق بنسبة 49 بالمائة من التمويلات الممنوحة.ويوفر البنك التونسي للتضامن مجموعة من البرامج الخصوصية التي تدعم وتعزز نشاطه المتمثل في تمويل المشاريع الصغرى (تمويل منظومات اقتصادية وقروض فلاحية موسمية وبرنامج "رائدة" لتعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة... ).ومنح البنك 249 تمويل "مرابحة" و283 تمويل "إجارة" توجهت لتمويل اقتناء وسائل نقل في إطار مشاريع صغرى بقيمة استثمارية جملية تناهز 6ر25 م د.