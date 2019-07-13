البنك المركزي: العائدات السياحية لتونس ارتفعت بنسبة فاقت 43 بالمائة الى غاية 10 جويلية 2019

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- تطورت العائدات السياحية لتونس، الى غاية 10 جويلية 2019، بأكثر من 43 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني.وتجاوزت قيمة هذه العائدات ، وفق نفس البيانات ، 2ر2 مليار دينار، خلال شهر جويلية 2019، مقابل 5ر1 مليار دينار في جويلية من العام الماضي.وسجلت العائدات السياحية لتونس ارتفاعا بنسبة 5ر42 بالمائة، مع موفى جوان 2019، وفق بيانات صدرت ، مؤخرا ، عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.وأوضحت الوزارة، كذلك، ان عدد الوافدين على تونس، بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم الى موفى شهر جوان 2019، مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018.وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية صادرة عن كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي مما يشكل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2018.