البنك المركزي: العائدات السياحية لتونس ارتفعت بنسبة فاقت 43 بالمائة الى غاية 10 جويلية 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - تطورت العائدات السياحية لتونس، الى غاية 10 جويلية 2019، بأكثر من 43 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني.
وتجاوزت قيمة هذه العائدات ، وفق نفس البيانات ، 2ر2 مليار دينار، خلال شهر جويلية 2019، مقابل 5ر1 مليار دينار في جويلية من العام الماضي.
وسجلت العائدات السياحية لتونس ارتفاعا بنسبة 5ر42 بالمائة، مع موفى جوان 2019، وفق بيانات صدرت ، مؤخرا ، عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وأوضحت الوزارة، كذلك، ان عدد الوافدين على تونس، بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم الى موفى شهر جوان 2019، مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018.
وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية صادرة عن كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي مما يشكل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وتجاوزت قيمة هذه العائدات ، وفق نفس البيانات ، 2ر2 مليار دينار، خلال شهر جويلية 2019، مقابل 5ر1 مليار دينار في جويلية من العام الماضي.
وسجلت العائدات السياحية لتونس ارتفاعا بنسبة 5ر42 بالمائة، مع موفى جوان 2019، وفق بيانات صدرت ، مؤخرا ، عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وأوضحت الوزارة، كذلك، ان عدد الوافدين على تونس، بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم الى موفى شهر جوان 2019، مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018.
وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية صادرة عن كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي مما يشكل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
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- Hier 20:19 الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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