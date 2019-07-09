المحكمة الابتدائية بتونس تنظر في ملف خلية قليبية الارهابية

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - شرعت اليوم الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف خلية قليبية الارهابية الذي شملت الابحاث فيها7 موقوفين ومنقبتين تبنوا الفكر التكفري وتدربوا على صناعة المتفجرات وخططوا لاستهداف مقرات امنية بجهة قليبية والقيام بتفجيرات خلال سنة 2017 ألا انه خلال صنعهم لعبوة ناسفة انفجرت على احدهم وتسببت في سقوط جزء من المنزل لتتفطن لهم الوحدات الأمنية . وتلقى عليهم القبض ..
وقد طلب اليوم محامو المتهمين التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ...فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية ..
وقد طلب اليوم محامو المتهمين التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ...فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية ..
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|Cote d'Ivoire
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: صورة اليوم : ملف نبيل القروي الذي قُدّم للقضاء يتضمّن 700 صفحة تم تجميعها من 4 دول