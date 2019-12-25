Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

اليوم دخول الليالي البيض

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - يسجل اليوم دخول الليالى البيض و وتمتد حتى يوم 14 جانفي بداية الليالي السود التي تستمرّ إلى غاية 2 فيفري ...

وخلال الليالي البيض يكون الطقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.


وفي الليالي السود تبدأ المزروعات في النمو بعد فترة سبات خلال "الليالي البيض".

وبانتهاء الليالي البيض والسود تأتي "العزارة" ومدتها 9 أيام تليها قرّة العنز يوم واحد ثمّ جمرة الماء وجمرة الهواء حيث تدوم كل جمرة 7 أيام ، والحسوم (7 أيام) وأخيرا أوسّو في شهر جويلية.

وتتميز ليالي العزارة التي تأتي عقب الليالي السود التي"يخضر فيها كل عود" بالبرد الشديد، وأحياناً تشهد تحسناً في أحوال الجو معلنة عن بداية إخضرار الأشجار وخروج أوراقها، وفق الموروثات الشعبية والمصطلحات التي يستخدمها الفلاحون الذين استنبطوها من خلال ممارستهم الطويلة وتجاربهم المتوارثة الضاربة في القدم.

وكان الفلاحون يستبشرون بتلك الأيام والليالي، ويتحلقون في دوائر يتدفأون بنيران الحطب والفحم على "الكانون" في جلسات سمر يلفها الدفء العائلي والأنس، وسط تبادل الأحاديث أو الانصات إلى حكايات الجدة، وهي تهمس بخرافات الغول والجازية الهلالية وغيرها من القصص التي تشد مسامع الكبار قبل الصغار، مستبشرين بقدوم فصل الربيع بأجوائه الدافئة.

وتم ابتكار التقويم الفلاحي من أجل تنظيم الأعمال الزراعية الموسمية بدلاً من التقويم الهجري الذي يعتمد على القمر، وفق أوقات محددة صاروا يضبطون عليها مواعيد حراثة الأرض وزرع البذور في التربة، وحصاد المنتوج في نهاية المطاف.

  
  
     
  

cadre-d8ab127b95740f7d290880b608854936-2019-12-25 10:17:29






1 de 1 commentaires pour l'article 173675

Mahdibey  ()  |Lundi 24 Decembre 2018 à 19h 07m |           
مرحبا بالليالي "على كل لون يا كريمة". ه



En continu

دخول الليالي البيض

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 | 28 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:11 14:51 12:26 07:30 05:57
18°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1319°-1317°-1315°-1115°-9
  • Avoirs en devises
    18848,1

  • (24 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14272 DT        1$ =2,83027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 dec)   292,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577268940|173675 22802|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires