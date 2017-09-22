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انقطاع في توزيع مياه الشرب بمدينة الفحص والمناطق المجاورة صباح الاحد المقبل

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - سيتمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة من صباح الاحد 24 سبتمبر 2017 في المناطق العليا لمدينة الفحص وسيدي هلال وسيدي عويدات وسد وادي الكبير والكاف الأزرق وكدية الشعير والعمايم والرحاحلة، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، الجمعة.

وافادت الشركة انه سيتم استئناف التزويد تدريجيا بمياه الشرب خلال الليلة الفاصلة بين الأحد 24 سبتمبر والاثنين 25 سبتمبر 2017.
وعزت الشركة هذا الانقطاع الى اشغال تحويل شبكات الكهرباء للضغط المتوسط المتواجدة بين الفحص وسليانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار توسعة الطريق الوطنية عدد 4.



Publié le:2017-09-22 17:47:44

  
  
  
  
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