وزير العدل يلتقي عددا من ممثلي المنظمات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 16:08:17

- مثلت متابعة احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ حفظ كرامة الإنسان وحمايته من التعذيب ومن مختلف أشكال الاعتداءات، محور اللقاء الذي جمع وزير العدل غازي الجريبي بعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه .ووفق بلاغ صادراليوم الخميس عن وزارة العدل فقد كان اللقاء فرصة اكد فيها وزير العدل حرص وزارته على زجر ومعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب، مشيرا إلى العمل المتواصل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتشريك مختلف المتدخلين في دورات تكوينية لمزيد التمكن من المبادئ الضرورية والممارسات الفضلى في هذا المجال.وشدد الجريبي على أن المنظومة السجنية تعرف تحسنا تدريجيا بفضل انفتاحها على المحيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وعلى مبادرات منظمات المجتمع المدني التي قدمت إضافة نوعية على العمل اليومي للوحدات السجنية .