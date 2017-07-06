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Justice

وزير العدل يلتقي عددا من ممثلي المنظمات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - مثلت متابعة احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ حفظ كرامة الإنسان وحمايته من التعذيب ومن مختلف أشكال الاعتداءات، محور اللقاء الذي جمع وزير العدل غازي الجريبي بعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه .

ووفق بلاغ صادراليوم الخميس عن وزارة العدل فقد كان اللقاء فرصة اكد فيها وزير العدل حرص وزارته على زجر ومعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب، مشيرا إلى العمل المتواصل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتشريك مختلف المتدخلين في دورات تكوينية لمزيد التمكن من المبادئ الضرورية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وشدد الجريبي على أن المنظومة السجنية تعرف تحسنا تدريجيا بفضل انفتاحها على المحيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وعلى مبادرات منظمات المجتمع المدني التي قدمت إضافة نوعية على العمل اليومي للوحدات السجنية .
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Publié le:2017-07-06 16:08:17

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