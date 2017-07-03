تزايد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية ب11 بالمائة

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 18:06:17

- افاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة فؤاد الواد ان عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي بلغ خلال السداسي الأول من السنة الجارية 277782 سائحا مقابل 250569 سائحا خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بزيادة ناهزت 11 بالمائة.وأكد الواد خلال عرض قدمه بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي للسياحة لولاية سوسة الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر الولاية باشراف والي الجهة عادل الشليوي ان "المؤشرات السياحية بجهة سوسة القنطاوي شهدت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 20 جوان 2017 زيادة ملحوظة في عدد الوافدين والليالي المقضاة"، واشار الى ان هذه الانتعاشة "توحي كذلك بعودة تدريجية للأسواق السياحية الكلاسيكية".وقد شهدت المنطقة، وفق نفس المسؤول الجهوي "تسجيل 949329 ليلة مقضاة بداية من غرة جانفي الى 20 جوان 2017، مقابل 811963 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بزيادة قدرت ب17 بالمائة".ولاحظ ان السوق الداخلية التونسية "تبقى في صدارة الاسواق السياحية بالجهة وتحتل المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي"، مشيرا في هذا السياق الى ان النزل السياحية "استقبلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 147448 وافدا قضوا 260558 ليلة سياحية".وبالرغم من النقص المسجل خلال السنة الحالية في نسبة عدد السياح الروس المقدر ب3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، تبقى السوق الروسية في مقدمة الأسواق السياحية الأجنبية، حيث تم تسجيل 28628 وافدا و231891 ليلة مقضاة خلال الفترة المذكورة، مقابل 29607 من الوافدين و218382 ليلة مقضاة خلال نفس فترة السنة المنقضية.واكد ان "اقبال عدد السياح الروس على وجهة سوسة القنطاوي لا ينفي العودة التدريجية للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الالمانية التي سجلت خلال نفس الفترة قدوم 10059 وافد وقضاء 137933 ليلة مقضاة أي بزيادة قدرها 33 بالمائة في عدد الوفادات و6ر24 بالمائة في عدد الليالي المقضاة".كما تم تسجيل، وفق نفس المصدر "زيادة في عدد السياح الفرنسيين بنسبة فاقت 93 بالمائة، حيث وفد على الجهة 8578 سائحا فرنسيا قضوا 41935 ليلة".وذكر فواد الوادي ان احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة سجلت "اقامة 35119 سائحا جزائريا داخل نزل جهة سوسة خلال السداسي الأول من السنة الجاريةا، مشيرا الى ان "ذروة تدفق السياح الجزائريين الذين يحتلون المرتبة الثانية بالنسبة للأسواق السياحية الأجنبية، عادة ما تكون خلال شهر اوت باعتبار ان اغلبية الجزائريين يتمتعون بعطلهم في هذا الشهر".وقد حث رئيس الجامعة الجهوية للنزل بسوسة هشام ادريس بهذه المناسبة السلطات الجهوية على "دعم الخطط الامنية لتأمين المناطق السياحية وحماية روادها من السياح الأجانب والتونسيين"، ودعا الى الحرص على "مواصلة منع كافة مظاهر الانتصاب الفوضوي بالمدينة العتيقة التي تعيق السياح على زيارة المعالم التاريخية بالمدينة" واقترح "تنظيم حملات نظافة دورية للشواطئ والمسالك المؤدية لها، ومنع التخييم العشوائي بها، وكذلك القيام بجهر الأودية ومقاومة الحشرات والقضاء على الكلاب السائبة".واشار الى جملة من مشاغل اهل القطاع السياحي أهمها "الرغبة في تأهيل المدينة العتيقة بسوسة حتى تقوم بدورها الثقافي والسياحي بالجهة من خلال إعادة تهيئة المسلك السياحي وترميم عدد من المواقع التراثية الى جانب التفكير في تركيز رصيف بالميناء التجاري بسوسة المدينة يكون مؤهلا لاستقبال الرحلات السياحية البحرية".كما تمت الدعوة الى "مزيد الاستغلال المحكم للمعالم التاريخية والأثرية بالجهة على غرار المتحف الأثري بسوسة في الحملات الترويجية للديوان الوطني التونسي للسياحة وضرورة إدراج زيارة هذه الفضاءات ضمن المسالك السياحية لضيوف مدينة سوسة من وفود صحفية وإعلامية ومتعهدي رحلات أجنبية".عماد/باشا