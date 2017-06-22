وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى إحترام علامات المرور والتقيد بالسرعة القانونية خلال عطلة العيد

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 20:45:25

- دعت وزارة الدّاخلية (إدارة شرطة المرور) مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون، والإمتثال الكلي إلى أحكام مجلة الطرقات، وإحترام علامات المرور والتحلي بالسياقة المتزنة والتقيد بالسرعة القانونية، نظرا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطرقات، بمناسبة إنطلاق عطلة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم الأحد القادم.كما أكدت الوزارة، في بلاغ مروري أصدرته اليوم الخميس، ضرورة وضع حزام الأمان داخل مواطن العمران، وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة لذلك، وتجنب السياقة في حالة تعب وخاصة السياقة المتهورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.