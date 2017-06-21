المنستير: حجز كميات هامّة من المشروبات الكحولية بقيمة جملية بلغت 218 ألف دينار

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات - حجزت فرقة الأبحاث العدلية بالمنستير الراجعة بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بالمنستير، أمس الثلاثاء، ، في منطقة منزل حياة بالجهة، كمية هامّة من المشروبات الكحولية وشاحنتين بقيمة جملية بلغت 217 ألف و644 دينار لكامل المحجوز، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الاتجار خلسة بهذه المواد خارج مسالك التوزيع القانونية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من إقليم الحرس الوطني بالمنستير.

و أضاف ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن العملية تمت بالتنسيق مع مركز الحرس الوطني بمنزل حياة، موضحا أن المحجوز تمثل في 11 ألف و784 علبة جعة، و4 آلاف و340 قارورة جعة، و108 قارورة خمر بقيمة جملية تبلغ 32 ألف و644 دينار، علاوة على حجز شاحنتين ثقيلتين بقيمة جملية تبلغ 185 ألف دينار .



وبيّن أنّ هذا المحجوز سيحال إلى القباضة المالية وسيقع تأمين قيمته لفائدة خزينة الدولة، حيث تم تحرير محضر في الغرض، ومازالت الأبحاث متواصلة في هذه القضية، مشيرا إلى أنّ البضاعة التي تم حجزها تعود ملكيتها إلى شخص أصيل مدينة كركر بولاية المهدية عرف بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية خلسة وبدون رخصة.



وكانت فرقة الأبحاث العدلية بالمنستير الراجعة بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بالمنستير أولت أهمية لمعلومات وردت بشأن شاحنة ثقيلة محمّلة بالمشروبات الكحولية قادمة من سوسة في اتجاه الجم بولاية المهدية عبر الطريق الوطنية رقم1 ، وحادت عبر طريق فرعية بمدينة منزل حياة بولاية المنستير واتبعت أحد المسالك الفلاحية هناك لتتوارى عن الأنظار، إلا أنه تم ضبطها بعد مداهمة، وهي بصدد إفراغ حمولتها التي فوق 5 طن من المواد الكحولية نحو شاحنة ثانية كانت راسية بالمكان، حسب ذات المصدر.

تم/يسر







Publié le:2017-06-21 14:57:19

