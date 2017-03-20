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فريد الباجي في نظرية جديدة : السياسية نجاسة وانضممت لنداء تونس لتخفيف النجاسة

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - قال القيادي في نداء تونس الشيخ فريد الباجي ان السياسة فيها النجاسة والقذارة قد تهدد الأمن القومي.

وأضاف فريد الباجي في حوار في برنامج " لمن يجرؤ فقط " الذي يبث في قناة الحوار التونسي " انتمائي لنداء تونس هو من باب تخفيف النجاسة وذلك حتى لا تقطع الرؤوس في البلاد.
وتابع فريد الباجي " السياسة هي نجاسة جائزة شرعا وما أقوم به في النداء هو التخفيف منها.
وتأتي تصريحات فريد الباجي للرد على تصريحات سابقة له يعتبر فيها العمل السياسي نجاسة مطالبا الراي العام بالتصدي له في حال تقلد منصبا سياسيا.





Publié le:2017-03-20 11:59:25

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2 de 2 commentaires pour l'article 140144

Ahmed01  (France)  |Lundi 20 Mars 2017 à 13h 01m |           
لك الله يا سي فريد ، فقد أعد لك القوم ـ لأنك لست َمنهم ـ سيفا قاطعا وسما ناقعا وألسنة حِدادا. فلا علم لك عندهم ...بل هرف وأمنيات...وهكذا حال من لم يكن من عترتهم أو عليتهم ! وقد رأيتَ ما رأيت على صفحاتهم ...فأبشر بطول ملامة ٍ يا متنطع

Mandhouj  (France)  |Lundi 20 Mars 2017 à 12h 26m |           
"فريد الباجي في نظرية جديدة : السياسية نجاسة وانضممت لنداء تونس لتخفيف النجاسة"

غريب أمر هذا الطفيلي .. لست أدري كيف لتونس إبن خلدون تنجب ناس مثله ! ؟

السياسة ليست نجاسة يا سيد .. يقال أن هذا الطفيلي ينتمي للنخبة في تونس ! نكبتنا في نخبتنا 100% ، صحيح .



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