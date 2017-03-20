"فريد الباجي في نظرية جديدة : السياسية نجاسة وانضممت لنداء تونس لتخفيف النجاسة"

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 11:59:25

- قال القيادي في نداء تونس الشيخ فريد الباجي ان السياسة فيها النجاسة والقذارة قد تهدد الأمن القومي.وأضاف فريد الباجي في حوار في برنامج " لمن يجرؤ فقط " الذي يبث في قناة الحوار التونسي " انتمائي لنداء تونس هو من باب تخفيف النجاسة وذلك حتى لا تقطع الرؤوس في البلاد.وتابع فريد الباجي " السياسة هي نجاسة جائزة شرعا وما أقوم به في النداء هو التخفيف منها.وتأتي تصريحات فريد الباجي للرد على تصريحات سابقة له يعتبر فيها العمل السياسي نجاسة مطالبا الراي العام بالتصدي له في حال تقلد منصبا سياسيا.