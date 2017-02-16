إيقاف المعتدي على مقبرة المسيحيين بصفاقس

Jeudi 16 Février 2017

بــاب نــات - تمكنت منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية من الكشف عن هوية الشخص الذي تعمد الاعتداء على المقبرة المسيحية الكائنة بطريق قابس كلم 3 بصفاقس، حسب مراسل موزاييك بالجهة.



وذكرت مصادر أن الشاب بعد إيقافه برّر فعلته بالانتقام بعد رفض مطلب لتعيينه حارسا للمقبرة المسيحية هناك ولم تتم عملية انتدابه لأسباب قانونية باعتبار انه صاحب سوابق وقضى عقوبة بالسجن تتجاوز 6 اشهر مما جعل من غير الممكن قانونيا انتدابه.



وقد تمت إحالته بتهمة التدليس وانتهاك حرمة المقابر، من ناحية أخرى قامت بلدية صفاقس اليوم بحملة تنظيف في محيط المقبرة المسيحية إلى جانب أشغال بداخلها.

وللإشارة فقد تمت عملية الاعتداء على المقبرة المسيحية يوم الأحد الماضي 12 فيفري 2017.





موزاييك



Publié le:2017-02-16 19:21:51

