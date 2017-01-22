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Journaux Médias خالد شوكات لجلاد: انا اشرف منك ومستشارو السبسي ''ما ندخلهمش يشربوا قهوة'' Dimanche 22 Janvier 2017 بــاب نــات - هاجم الوزير السابق خالد شوكات في حلقة " لمن يجرؤ فقط" التي ستبث غد الاحد بقناة الحوار التونسي وليد جلاد بسبب موقفه من حكومة الحبيب الصيد السابقة.



واكد خالد شوكات ان الانجازات التي تم تحقيقها في حكومة يوسف الشاهد هي في الحقيقة من منجزات حكومة الحبيب الصيد مشيرا بان وثيقة قرطاج " سفهها من كتبها".

وتابع شوكات " تاريخ كل رئيس حكومة يشهد عليه "الحبيب الصيد صيد ويوسف الشاهد " شاهد".



من جانبه قال وليد جلاد ان تصريحات خالد شوكات تظهر إفلاسه مضيفا " اذا تم تنصيب شوكات في منصب وزير في حكومة الشاهد سيجعل رئيس الحكومة " الأمين العام للامم المتحدة".

بدوره رد شوكات على جلاد قائلا " انا اشرف منك ولا اركض وراء المناصب كما تتخيل.



من جانب اخر هاجم شوكات مستشاري السبسي قائلا هؤلاء "ما ندخلهمش لقصر قرطاج ما ندخلهمش يشربوا معايا قهوة".





Publié le:2017-01-22 00:00:18

- هاجم الوزير السابق خالد شوكات في حلقة " لمن يجرؤ فقط" التي ستبث غد الاحد بقناة الحوار التونسي وليد جلاد بسبب موقفه من حكومة الحبيب الصيد السابقة.واكد خالد شوكات ان الانجازات التي تم تحقيقها في حكومة يوسف الشاهد هي في الحقيقة من منجزات حكومة الحبيب الصيد مشيرا بان وثيقة قرطاج " سفهها من كتبها".وتابع شوكات " تاريخ كل رئيس حكومة يشهد عليه "الحبيب الصيد صيد ويوسف الشاهد " شاهد".من جانبه قال وليد جلاد ان تصريحات خالد شوكات تظهر إفلاسه مضيفا " اذا تم تنصيب شوكات في منصب وزير في حكومة الشاهد سيجعل رئيس الحكومة " الأمين العام للامم المتحدة".بدوره رد شوكات على جلاد قائلا " انا اشرف منك ولا اركض وراء المناصب كما تتخيل.من جانب اخر هاجم شوكات مستشاري السبسي قائلا هؤلاء "ما ندخلهمش لقصر قرطاج ما ندخلهمش يشربوا معايا قهوة".

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Fethi Mnasri (Tunisia) | Dimanche 22 Janvier 2017 à 14h 47m |