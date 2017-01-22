Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 7abeto Laken  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Médias

خالد شوكات لجلاد: انا اشرف منك ومستشارو السبسي ''ما ندخلهمش يشربوا قهوة''

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - هاجم الوزير السابق خالد شوكات في حلقة " لمن يجرؤ فقط" التي ستبث غد الاحد بقناة الحوار التونسي وليد جلاد بسبب موقفه من حكومة الحبيب الصيد السابقة.

واكد خالد شوكات ان الانجازات التي تم تحقيقها في حكومة يوسف الشاهد هي في الحقيقة من منجزات حكومة الحبيب الصيد مشيرا بان وثيقة قرطاج " سفهها من كتبها".
وتابع شوكات " تاريخ كل رئيس حكومة يشهد عليه "الحبيب الصيد صيد ويوسف الشاهد " شاهد".

من جانبه قال وليد جلاد ان تصريحات خالد شوكات تظهر إفلاسه مضيفا " اذا تم تنصيب شوكات في منصب وزير في حكومة الشاهد سيجعل رئيس الحكومة " الأمين العام للامم المتحدة".
بدوره رد شوكات على جلاد قائلا " انا اشرف منك ولا اركض وراء المناصب كما تتخيل.

من جانب اخر هاجم شوكات مستشاري السبسي قائلا هؤلاء "ما ندخلهمش لقصر قرطاج ما ندخلهمش يشربوا معايا قهوة".


Publié le:2017-01-22 00:00:18

rtt-e695b18fb13684b6536ec3dee244364e-2017-01-22 00:00:18
    
    
    
    
    





4 de 4 commentaires pour l'article 137273

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 14h 47m |           
حلقة الوافي هاته المرة بعنوان حثالة الحثالة او زبالة الزبالة بامتياز لا من قال ان التجمع سيدكم او ان الباجي مبعوث العناية الالهية لا يرقى عن ذلك اما الخامورجي الذي لا يصحو ...بن عثمان فهو كل ذلك مجتمعا ....

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 14h 12m |           
يعطيكم وهف إخملكم أنتم وسمير الوافي إللي إجيب فيكم قوللنا أشنوى الفائدة إللي جبتوها للبلاد ؟؟؟ بالعكس أنتم تنسوا في الناس في الصندي وقاقعدين تتعاركوعلى مصالحكم الذاتية ألله لا تربحكم دنيا وآخرة

Mandhouj  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 09h 49m | Par           
هل حكومة الشاهد جادة في محاربة الفساد ؟  على المجتمع أن يتجند في الضغط على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في بناء الدولة المدنية (إستكمال المسار الدستوري بكل جوانبه: الهيئات الدستورية و المحكمة الدستورية ، تركيز نظام اللامركزية ، الانتخابات المحلية). ثم يجب أن نقتنع أنه بدون محاربة جادة للفساد ، بدون إستكمال المسار الدستوري ، ستبقى الدولة ضعيفة ؛ و بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها الاقتصادية المالية ، و القضائية و القيمية عامة ، لا يمكن أن نوفر ظروف إستثمار داخلي (الرأس المال الوطني ) يكون فعلا جاد في حلحلة قضايا البطالة و في توفير موارد ذاتية  جديدة للدولة .. هذا هو الطريق ، لتدعيم المسار الديمقراطي ، حتى تكون الديمقراطية حالة بناء و ليس هدم و تفرقة .. تونس الدولة المدنية القوية ، تونس دولة حقوق الانسان ، تبنى بقوانا الذاتية . هذا هو الهم التونسي الحقيقي . محاربة الفساد . إستكمال المسارات . هنا يجب أن نتوحد ، هنا يجب أن نعمل . لا ننسى القضاء على الأكواخ (موت البنت رانية ). لا ننسى قضية سفيان و نذير. لا ننسى تقوية أمننا و جيشنا، الارهاب يهددنا ، الإختراق يهددنا (الشهيد محمد الزواري). لا ننسى الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات (كثير من الشرور تضربنا من هذا الباب).  لا ننسى الشفافية في صرف  المالية العمومية. لا ننسى نظافة المدن و القرى (السائح هو أعظم سفير ). لا ننسى محاربة الفساد ، محاربة  الارهاب، محاربة الإختراق الأمني ، محاربة التلوث : الرباعي  القاتل. 

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 08h 47m |           
لا يمكن المرور لمواقع السلطة الا عبر الصندوق .وبما أن الصندوق مهدد باكتساح النهضة له .فإن الأمر تطلب المرور للخطة -ب- بسبب صعوبة تقديم حزب يحقق التوازن مع النهضة .وهذه الخطة هي تنفير الناخب من الطبقة السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات القادمة وهذا ما يقوم به الاعلام عن قصد .وعلى شعبنا عدم التخلف عن الصندوق وتجاهل كل هذه الحواجز .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137273 39517|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires