خالد شوكات لجلاد: انا اشرف منك ومستشارو السبسي ''ما ندخلهمش يشربوا قهوة''

واكد خالد شوكات ان الانجازات التي تم تحقيقها في حكومة يوسف الشاهد هي في الحقيقة من منجزات حكومة الحبيب الصيد مشيرا بان وثيقة قرطاج " سفهها من كتبها".
وتابع شوكات " تاريخ كل رئيس حكومة يشهد عليه "الحبيب الصيد صيد ويوسف الشاهد " شاهد".
من جانبه قال وليد جلاد ان تصريحات خالد شوكات تظهر إفلاسه مضيفا " اذا تم تنصيب شوكات في منصب وزير في حكومة الشاهد سيجعل رئيس الحكومة " الأمين العام للامم المتحدة".
بدوره رد شوكات على جلاد قائلا " انا اشرف منك ولا اركض وراء المناصب كما تتخيل.
من جانب اخر هاجم شوكات مستشاري السبسي قائلا هؤلاء "ما ندخلهمش لقصر قرطاج ما ندخلهمش يشربوا معايا قهوة".
Publié le:2017-01-22 00:00:18
Par:langdevip (France )
Sur: انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل