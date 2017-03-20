المنتخب التونسي - حمزة المثلوثي ويوسف المساكني يتخلفان عن مباراتي الكامرون والمغرب

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 19:27:17

- قرر الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اعفاء كل من الظهير الايمن حمزة المثلوثي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف المساكني من المشاركة في التربص الاعدادي الذي يجريه منتخب نسور قرطاج تحضيرا للمباراتين الوديتين ضد الكامرون والمغرب وذلك "لاسباب صحية".وجاء قرار الاطار الفني بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية لكل من المساكني والمثلوثي.وفي المقابل تم توجيه الدعوة لمدافع النجم الساحلي رامي البدوي للالتحاق بمقر تربص المنتخب.وكان المدرب هنري كسبرجاك قد قرر الاكتفاء اليوم الاثنين بتمارين خفيفة لازالة الارهاق وحصة تدليك لاسترجاع الانفاس في مستهل التربص التحضيري للمنتخب استعدادا للقاء الودي امام المنتخب الكاميروني (بطل افريقيا) يوم الجمعة القادم على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 19).واوضح المكلف بالاتصال صلب الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب الوطني سيجري غدا الثلاثاء حصة تدريبية بداية من الساعة 17 و30دق بالملعب الاولمبي بسوسة.يذكر ان منتخب "نسور قرطاج" سيخوض مباراة ودية ثانية امام نظيره المغربي يوم 28 مارس الجاري بمراكش.وتعتبر تصفيات كاس افريقيا للامم 2019 المقررة نهائياتها في الكاميرون من اقرب المواعيد الرسمية بالنسبة للمنتخبات الافريقية.وسيواجه المنتخب التونسي في مستهل مشواره بالتصفيات القارية نظيره المصري يوم 5 جوان القادم لحساب المجموعة العاشرة غير ان الموعد الاهم بالنسبة لابناء المدرب كاسبرجاك يبقى المواجهة المزدوجة امام الكونغو الديمقراطية في موفى شهر اوت وبداية شهر سبتمبر المقبلين ضمن تصفيات مونديال "روسيا 2017" .أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) وفاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) ومعز بن شريفية (الترجي الرياضي) ورامي البدوي (النجم الساحلي) وصيام بن يوسف (كون الفرنسي) وايهاب المباركي (الترجي الرياضي) وأيمن عبد النور (فالنسيا الاسباني) وعلي معلول (الاهلي المصري) وديلان براون (نيور الفرنسي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) ومحمد علي اليعقوبي (رايزسبور التركي) ولاري عزوني (نيم الفرنسي) وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) وغازي العيادي (النادي الافريقي) وحمزة لحمر (النجم الساحلي) ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) وحمزة يونس (كزانثي اليوناني) وفخر الدين بن يوسف (الترجي الرياضي) وادريس المحيرصي (ريد ستار الفرنسي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).ر/حسني/ م ف