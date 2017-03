Les statistiques odieuses de l’Ambassadeur de France en Tunisie: leurres, faux et usage de faux !

Vendredi 17 Mars 2017

Conqurant blanc pour sauver la vie de 30 000 concitoyens

OPA comme gnreux prestataire de visa pour la France

Le retour en grand nombre des touristes franais!

Lodieux quant aux 130 entreprises franaises et leurs 120000 emplois





Publi le:2017-03-17 07:11:11

Hier et une fois de plus, lAmbassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre-DArvor (OPA) se permettait un recours abusif aux statistiques pour justifier et promouvoir la prsence salvatrice et la contribution protectrice de la France en Tunisie.Littraire de formation, journaliste par contamination, hyperactif par temprament et diplomate par accident, OPA se permet de plus en plus de libert, quant lusage des statistiques conomiques pour des fins politiques et des manipulations peu thiques en Tunisie.Depuis sa nomination en Tunisie, il y a 6 mois, il sillonne la Tunisie en terrain conquis, envahit les plateaux de tlvision en proslyte convaincu et simplique sans vergogne, et de plus en plus dans les dbats conomiques et les controverses lies, dans un contexte tendu par les pressions du FMI et leurs mfaits sur une Tunisie en difficult conomique.En principe, la diplomatie crdible, son tact civilis et son sens respectueux des valeurs du pays daccueil ne doivent pas concourir ajouter de lhuile sur le feu ! OPA, en tant que diplomate, na pas ces tacts, ce sens des valeurs et ces fondamentaux moraux et thiques.Ironie de lhistoire, OPA est pourtant un diplomate reprsentant un pays se plaant de facto dans le concert des cinq pays disposant dun droit de vto lOrganisation des Nations Unies. OPA reprsente aussi un pays influant dans les girons du FMI qui monte de plus en plus la pression sur la Tunisie, comme jamais au paravent ! OPA ne dit rien et ne fait rien ce sujet.Beaucoup dintellectuels tunisiens se demandaient pourquoi leur gouvernement acceptait si facilement les lettres daccrditation dambassadeurs aussi maladroits et si peu avertis des prmices basiques de la diplomatie moderne et du 21e sicle.Pour les lecteurs de cette chronique, je me permets de relever cinq aberrations statistiques graves, quOPA a diffuses sur la place publique rcemment, sans se faire interpeler pour faux et usage de faux dans lexercice de ses fonctions en plein cur de Tunis (par des journalises honntes, des partis politiques ou encore des citoyens avertis).La premire aberration remonte son arrive triomphaliste et mise en scne par mer (bateau), il y a six mois ! Il sannonait de la trompe de Jule Ferry et autres colons notoires franais, affichant un mandat visant protger les Franais vivant en Tunisie. Le message tait choquant, limage vulgaire, mais finalement absorbable par le commun des citoyens. OPA avait parl demi-mot de 30000 Franais et Franaises, vivant en Tunisie et qui attendaient sa bravoure protectrice et son implication salvatrice. Or, quelques jours aprs, on dcouvrait que plus de 15 000 de cette population sont des binationaux ; Tunisiens dabord et multinationaux ensuite. La marge derreur statistique tait de 50%. Les Tunisiens et les Tunisiennes binationaux nen voulaient pas dune telle intrusion, vulgarit et atteinte leur identit et leur dignit, par un tel ambassadeur !Lors dune de ses rencontres tlvises, quil affectionnait tant, il avance que le taux de refus des visas octroys aux Tunisiens et Tunisiennes ne dpassait pas les 6% des demandes de visas dposes, et que les Tunisiens et Tunisiennes sont privilgis dans leur admissibilit en France mre-patrie ! Les statistiques avances par OPA sont simplement controuves : pour lanne 2016, les visas octroys par la France aux Tunisiens et Tunisiennes avoisinaient les 116 000, sur un nombre total de 3,2 millions de visas dlivrs par la France travers le monde, soit moins de 3 % du total. Les Tunisiens et Tunisiennes ne sont pas dupes, et ils savent que les statistiques dOPA sont aberrantes, et que plus de 30% des demandes de visas pour regroupement familial sont simplement refuses pour motifs non avous par OPA et les gestionnaires dans son ambassade.Rcemment, et relativement un vnement promotionnel, venir sur lIle de Jerba, OPA se permet de se faire inviter en salvateur et en annonant que Jerba invite la France ; ajoutant que 600 000 Franais et Franaises passeront cet t leurs vacances en Tunisie. Encore une fois, des statistiques tires par les cheveux ! Sur ces effectifs annoncs, plus des trois quarts sont des Tunisiens et Tunisiennes ayant la nationalit franaise et ne font que revenir chez eux, comme par le pass, voire mme plus souvent pour appuyer lconomie et pour profiter des promotions lies la dvaluation continue du dinar. Cest juste grotesque et irrespectueux de lintelligence collective des Tunisiennes et Tunisiens.Pas plus tard quhier, le 16 mars, OPA remche la statistique voulant nous convaincre que la France a dlgu 13000 entreprises franaises pour crer plus de 120 000 emplois en Tunisie. Il sagit vraiment de la pire fabulation quun reprsentant dun gouvernement tranger puisse oser dire sans rougir en grand public !Lexamen de ces statistiques rvle que les participations franaises cet effectif dentreprises sont plutt lies la double nationalit du propritaire (grant dun kiosque dessence Total, magasin, picerie, htel, etc.), ou une participation franaise ne dpassant pas, dans la quasi-totalit des cas les 50% du capital de lentreprise concerne. Quant aux 120 000 emplois dclars par OPA, on ne peut que sinquiter de la perception dOPA et de sa capacit distinguer entre statistiques, leurres, mensonges et donnes aberrantes (outliers).Cela dit, OPA est silencieux et ne veut pas parler des veuves, enfants et petits enfants victimes de la colonisation. Il nose mme pas voquer le sujet lors de ses visites en Tunisie, et surtout dans le Sud de la Tunisie. Alors quil visite tout le territoire tunisien pour prodiguer les services de la France, il nose pas rendre visite et procurer une aide humaine vitale des veuves en fin de vie et familles qui ont contribu par un mari, un pre ou un fils, dans la campagne de libration de Paris des jougs de lenvahisseur allemand, lors de la Deuxime Guerre mondiale (25 aout 1944).