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ليبيا: اغتيال مدرب نادي كرة قدم
Jeudi 02 Mars 2017
وكالات
- لقي مدرب نادي الوفاء بمدينة أوبارى الليبية محمود الأنصاري مصرعه إثر إطلاق نار على سيارة كان يستقلها قرب جزيرة الأندلسي بتاجوراء اليوم الأربعاء.
وذكرت أمس وكالة أنباء التضامن الليبية، وأضافت أن الأنصاري كان عائدا من طبرق عبر مطار معيتيقة بطرابلس بعد مشاركته فى انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم فى طبرق.
Publié le:2017-03-02 11:32:18
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