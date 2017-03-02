Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  
Monde

ليبيا: اغتيال مدرب نادي كرة قدم

Jeudi 02 Mars 2017
وكالات - لقي مدرب نادي الوفاء بمدينة أوبارى الليبية محمود الأنصاري مصرعه إثر إطلاق نار على سيارة كان يستقلها قرب جزيرة الأندلسي بتاجوراء اليوم الأربعاء.

وذكرت أمس وكالة أنباء التضامن الليبية، وأضافت أن الأنصاري كان عائدا من طبرق عبر مطار معيتيقة بطرابلس بعد مشاركته فى انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم فى طبرق.





Publié le:2017-03-02 11:32:18

festival-4320d3979b6c07b266697658613cc2c7-2017-03-02 11:32:18
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139194



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,1

  • (28/02)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42118 DT        1$ =2,29892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/02)   226,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139194 1160|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires