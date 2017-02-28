شرطة المرور تتخذ جملة من الاجراءات التنظيمية بمناسبة لقاء الترجي الرياضي والنادي الافريقي

Mardi 28 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 14:55:21

- أعلنت إدارة شرطة المرور أنه تقرّر إتخاذ عدد من الإجراءات بمناسبة مقابلة الجولة الثانية لمرحلة التتويج للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الأربعاء 1 مارس 2017 على السّاعة 16.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي الترجّي الرّياضي التونسي والنادي الإفريقي.* يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 20.00 ماعدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.* يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 12.00 وغلقها على السّاعة 15.00 ولا يُمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.* تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجّي الرّياضي التونسي ويُمكن الوصول إليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان.* تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويُمكن الوصول إليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمحوّل الملعب أو عبر الطريق الوطنيّة رقم 1.* يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصّحافيّين تجنبا للإكتظاظ.* يُمنع إصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونيّة (أقل من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنيّة.وأكّدت إدارة شرطة المرور على ضرورة إحترام قانون الطرقات والإبتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، مشيرة إلى أنّه سيتمّ إتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في ما يتعلق خاصّة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.