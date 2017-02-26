حبيبة الغريبي تفوز ببطولة فرنسا للعدو الريفي

Dimanche 26 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 21:16:21

- فازت العداءة التونسية حببية الغريبي اليوم الأحد 26 فيفري 2017 بالبطولة الفرنسية للعدو الريفي.وشاركت حبيبة الغريبي في بطولة فرنسا مع فريقها ( اي- اف- سي- في- او ) الفرنسي